Олексій Арестович пояснив, чому тихо розмовляє і спародіював Левітана

Українського політика називають "валер'янкою" за його спокійну манеру спілкування.

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович відкрив "страшну" таємницю та розповів, чому він так тихо розмовляє.

У місяць повномасштабної війни Росії проти України Арестович записав відео, у якому відповів на найпопулярніше запитання українців. Певно, український політик вирішив таким чином бодай трохи підняти настрій співгромадянам.

Як відомо, Арестовича прозвали "валер'янкою" через його спокійну манеру спілкування. Радник керівника ОП пояснив, чому так говорить, пригадавши філософську притчу про диктора Всесоюзного радіо Державного комітету РМ СРСР з телебачення та радіомовлення Юрія Левітана:

"ну що ж, сьогодні місяць, як штурмують Київ і я вирішив у зв'язку з цим визначним приводом страшну таємницю. Таємницю, чому я тихо говорю. І відкрию я вам її у вигляді дзен-буддистської притчі. Притчі про Левітана. Юрій Левітан – голос радінформбюро під час Другої світової війни. Він закінчив працювати. А в житті він був дуже тиха і скромна людина, кажуть. І тихенько йде додому, щоб відпочити і завтра знову на роботу. Заходить до магазинчику і говорить продавчині: "Скажіть будь ласка, а чи не могли б ви мені дати кілечко краківської ковбаски, і якщо вам не важко, сирка оцього "Дружба" і, якщо можна, шоколадку. І пляшечку СОВЄТСКОГО шампанського. Слава Україні!" – сказав Арестович.

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