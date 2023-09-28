Олексій Арестович: шість найгучніших скандалів довкола колишнього радника Офісу президента

Колишній радник гочільника Офісу президента Олексій Арестович знову опинився у центрі скандалу.

ТСН.ua пропонує пригадати, що наговорив Арестовича.

1. Напередодні журналісти оприлюднили уривки з семінару Олексія Арестовича, в якому він ділиться своїми роздумами про стосунки.

Цього разу йдеться про його закриті психологічні семінари, уривки з яких потрапили до Мережі. Зокрема, Арестович називає жінок "істотами" та говорить про бажання "задушити" їх, а чоловіків вважає "богами" та "ідолами", яких потрібно возвеличувати.

"Жінка, як казав мій один знайомий, на чоловіка повинна дивитися, як на ідола. І вимазувати періодично своєю жертовною кров’ю йому губи", — каже він, називаючи представниць прекрасної частини людства "неврівноваженими".

На його переконання, будь-яку суперечку з жінками можна вирішити матеріально: "У момент, коли жінка на вас кричить, дряпає, намагається випити всі соки, зробити вас винним і каже: "Скажи, хоч що-небудь, сволото!" Що ви повинні робити? Варіантів кілька — відійти подалі, кинути гаманець, сказати - "Йди, купи собі все, що хочеш". Варіант два — обійняти її мовчки. І варіант три — обійняти й тра***ти".

Також, на його думку, всі чоловіки бажають задушити жінку: "Хлопчики, доки нас дівчатка не чують, і ми можемо з вами нормально і відверто поговорити. От скажіть, що хочеться зробити із цими істотами? Придушити! Причому душити, не відпускаючи. Спочатку, звісно, хочеться тра***ти, а коли набридне, чи звикли, чи наїлись, далі хочеться придушити нах**, щоб її ніколи не було. І після цього не розмикати пальців роки три, доки гарантовано не задушиш. Із цим їхнім ниттям, з тривожністю, зі спробами контролювати, каструвати, нікуди не пускати".

Згодом Арестович відреагував на скандал, який вже активно обговорювали в Інтернеті.

У своєму Telegram-каналі Арестович іронічно прокоментував резонанс навколо своїх слів.

"Готуємо ефір із Юрієм Романенком "Арестович і жінки". Але є заковика — потрібні дами, яких я буду показово душити в ефірі. Вважайте конкурс відкритим. Заявки надіслати в коментарі. Не пропустіть свій шанс! Пам'ятай — ти особлива. Не така, як інші", — написав Арестович.

2. Олексій Арестович 10 серпня дав масштабне інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній під назвою "Олексій Арестович. Розлюднення противника — неправильна стратегія України".

Під час своєї розмови він сказав, що велика помилка українців в тому, що вони "розлюднили окупантів" і тим самим дали їм "чудову мотивацію воювати".

"Головне, що ми зробили, коли дозволили собі розлюднити росіян: це головна наша помилка. Спочатку ми трималися, а потім із задоволенням поринули в це все. Колективні українці, я маю на увазі. Ми дали середньому росіянину, мобілізованому росіянину, не кадровому, а саме мобілізованому, які зараз складають кістяк армії, дали чудову мотивацію воювати", – заявив Арестович.

З його слів, сотні тисяч росіян із глибинок РФ, яких найчастіше мобілізують на війну проти України, спочатку йшли воювати, щоб заробити грошей або погасити кредити. Однак через ненависть українців до загарбників, вони нібито почали думати що з’явилась загроза для їх сімей і мобілізовані росіяни начеб то знайшли "новий сенс" бойових дій.

"Йому завжди є пояснити, за що він воює. Ми дали йому привід для ресантименту, дали йому привід для помсти. Мене вважають твариною, мою дружину вважають твариною, моїх дітей вважають тваринами, моїх батьків вважають тваринами… Нас усіх вважають рабами, тваринами, маніяками, психами, придурками і так далі. І що з вами робити після цього, друзі мої?" – сказав Арестович.

3. 16 липня Арестович заявляв, що для того, що Україні доведеться відмовитися від своїх територій для того, щоб стати членом НАТО.

4. 4 липня повідомлялося, що Олексій Арестович розкритикував Захід через брак зброї. За його словами, союзники затягують ухвалення рішень і тим самим створюють для росіян "простір для ухвалення рішень". Усе це позначається на швидкості просування ЗСУ.

5. В одному з інтерв'ю він заявляв, що жінки в ЗСУ — це жах, бо їх "не вважають за людей" та ставляться упереджено.

"Це ж історичні речі, укорінені", — казав Арестович, згадуючи, що це тягнеться від того часу, коли представниць прекрасної половини людства не допускали на Запорізьку Січ.

6. Олексій Арестович в одному з ефірів YouTube-каналу ALPHA MEDIA заявив, що перемога у війні з Росією може бути не такою, як її собі уявляють багато українців.

"Вихід із цієї війни може бути зовсім не таким, як це нам здавалося три місяці тому, після успіху херсонської операції. І не тому, що підступні американці не дають зброю або затягують, а тому що для успіху потрібні тисяч 400 ідеально підготовлених вишколених солдатів із натовською зброєю, щоб усе це перемолоти й звільнити території. Це в нас є? Ні. У найближчий рік буде? Не буде. Навчальних потужностей не вистачить… Ми як суспільство не готові до такого результату. Я вирішив проговорити це як очікування російської сторони. Але найнеприємніше, що й на Заході думають так само, а ми від них тотально залежимо. Що робити Заходу? Сценарій двох Корей. Створювати Південну Корею з гарантіями", — заявив Арестович.

Заяву Арестовича одразу ж розтиражували пропагандистські ЗМІ в тому ключі, що в Україні нібито заговорили про поділ країни.

Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на скандальну заяву колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича про те, що на Україну чекає розділ на дві частини, як це було з Кореєю. У своєму Твіттер Данілов наголосив, що "Україна — не Корея".

Довідка:

47-річний Олексій Арестович - один з найвідоміших учасників команди Володимира Зеленського, який здобув і велику популярність, і зазнав шаленої критики під час повномасштабної війни.

Для мільйонів його слухачів він став кумиром. Зрештою, одне з його висловлювань призвело до скандалу, внаслідок якого Арестович пішов з посади позаштатного радника Офісу президента.

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