Олексій Омельяненко спільно з фондом «Надія» передав 10 апаратів Prismaflex до прифронтових шпиталів

Меценат Олексій Омельяненко у партнерстві з Благодійним фондом молодіжної ініціативи «Надія» передав 10 апаратів «штучна нирка» до стабілізаційних пунктів, прифронтових та військових шпиталів у Донецькій, Харківській, Запорізькій, Чернігівській, Львівській та Вінницькій областях. Це високотехнологічне обладнання допоможе надавати життєво важливу допомогу військовослужбовцям, які зазнали важких поранень, страждають від гострої ниркової недостатності або інших ускладнень, що потребують інтенсивної терапії.

«Підтримка наших військових шпиталів є надзвичайно важливою для забезпечення належного рівня медичної допомоги. Наш фонд вже давно співпрацює з лікарнями в регіонах, де ситуація найбільш напружена, забезпечуючи їх найсучаснішим медичним обладнанням. Нові «штучні нирки» - апарати Prismaflex, які ми передаємо до шпиталів, врятує багато життів. Це інвестиція у здоров’я наших захисників та їхнє швидке відновлення», — зазначив Олексій Омельяненко.

Ця передача обладнання — не лише жест підтримки, але й приклад того, як спільними зусиллями меценатів і благодійних організацій можна зберегти життя українських військових. Завдяки таким ініціативам, медична допомога на фронті стає доступнішою, а шанси на одужання поранених суттєво зростають.

«Апарат «штучна нирка» є необхідним для проведення гемодіалізу та очищення крові в пацієнтів, які через серйозні травми або захворювання мають порушення роботи нирок. Крім того, обладнання допомагає стабілізувати поранених, що особливо важливо на перших етапах медичної евакуації», - зазначає Валерій Дубіль, голова наглядової ради фонду «Надія».

Військові медики підтверджують критичну важливість таких апаратів у зоні бойових дій: «Ці апарати дозволяють нам забезпечувати надання невідкладної допомоги пораненим у найскладніших умовах. Без цієї допомоги багато бійців втратили б шанс на життя. Завдяки підтримці фонду «Надія» та Олексія Омельяненка ми маємо змогу надавати нашим пораненим воїнам медичну допомогу найвищого рівня», — зазначив один із військових медиків.