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"Олексій Резніков знає, що робити": в Офісі президента прокоментували перемовини з Росією

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"Олексій Резніков знає, що робити": в Офісі президента прокоментували перемовини з Росією

Резніков - сильний переговірник, наголосив Арестович.

Україну на консультаціях на українсько-білоруському кордоні представляє міністр оборони України Олексій Резніков. Він - юрист з міжнародним досвідом. 

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович. 

"Олексій Резніков - дуже хоробра людина яка глибоко знає тему. Окрім того, він юрист з міжнародним досвідом перемовин багаторічним. Дуже сильний переговірник. Думаю він впорається, він знає, що робити", - повідомив Арестович. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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