"Олексій Резніков знає, що робити": в Офісі президента прокоментували перемовини з Росією

"Олексій Резніков знає, що робити": в Офісі президента прокоментували перемовини з Росією

Резніков - сильний переговірник, наголосив Арестович.

Україну на консультаціях на українсько-білоруському кордоні представляє міністр оборони України Олексій Резніков. Він - юрист з міжнародним досвідом.

Також читайте Київ продовжує тримати оборону, вночі були зіткнення і перестрілки

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Олексій Резніков - дуже хоробра людина яка глибоко знає тему. Окрім того, він юрист з міжнародним досвідом перемовин багаторічним. Дуже сильний переговірник. Думаю він впорається, він знає, що робити", - повідомив Арестович.