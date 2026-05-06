Олень Борис вже вдруге потрапив у аварію: зоозахисники повідомили про його стан (фото)

Травмований олень Борис вдруге потрапив у аварію

У Рівненській області під час транспортування травмованого оленя Бориса сталася серйозна ДТП.

Про це повідомили співробітники Wild Animals Rescue Center, які перевозили тварину на лікування.

Аварія сталася вночі 6 травня близько 00:37, коли команда поверталася із селища Зарічне разом із оленем.

«Друзі, в нас біда: ми потрапили у серйозну ДТП», — йдеться у повідомленні.

Перед цим до фахівців звернувся єгер, який повідомив про погіршення стану тварини. Олень втрачав вагу, а травмований пант почав неправильно розростатися і потребував видалення.

Після обстеження з’ясувалося, що перелам ноги у ділянці скакального суглоба поступово зростається і не потребує операції, тож Бориса вирішили транспортувати до центру для подальшого лікування.

Під час перевезення, як розповіли співробітники центру, попри обережний рух, у їхній автомобіль врізалася інша машина.

«Ми їхали дуже повільно і берегли його, як кришталеву вазу… Але не все на дорозі залежить лише від нас», — зазначили зоозахисники.

За їхніми словами, це вже друга аварія для тварини за короткий час.

Попри сильний удар, видимих травм у оленя не виявили, однак він пережив значний стрес.

«На щастя, видимих травм немає, проте Борис пережив сильний стрес», — повідомили у центрі.

За словами співробітників центру, наразі тварина перебуває під наглядом фахівців, їй надали підтримуючу терапію та взяли необхідні аналізи.

Зоозахисники запевняють, що інформуватимуть про стан Бориса та перебіг його лікування.

Що відомо про оленя Бориса

Нагадаємо, понад місяць тому на Рівненщині жінка збила відомого на всю Україну оленя Бориса і залишила його в критичному стані на дорозі.

Рятувати оленя взялися ветеринари. Тоді він перебував у вкрай важкому стані.

Згодом Борис пішов у бік лісу до чагарників, тож люди хвилювалися, чи живий.

Наприкінці квітня олень Борис знайшовся.

