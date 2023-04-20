Олена Єщенко: «Співоплата сприятиме реалізації головного принципу реформи охорони здоров’я – гроші ідуть за пацієнтом»

Про це в інтерв’ю «Фактам» розповіла Олена Єщенко – кандидат медичних наук, доцент, голова Асоціації приватних медичних закладів України, генеральний директор і співзасновник мережі приватних клінік Smart Medical Center, лікар-гінеколог вищої категорії.

Під час повномасштабної російської агресії українська медицина зазнала значних фізичних і фінансових втрат. Частина медзакладів зруйнована або суттєво пошкоджена. На деокупованих територіях ворог пограбував лікарні та поліклініки. А спричинена війною криза в економіці України значно обмежила фінансові можливості системи охорони здоров’я.

На цьому тлі підхід держави до підтримки державної, комунальної та приватної медицини залишається різним. Хоча проблеми в усіх однакові, без огляду на форму власності закладів.

«Кошти міжнародних донорів і благодійних проєктів, а також медикаменти та витратні матеріали, які масово надходили в Україну, розподіляли централізовано через МОЗ. Нас також запитували про потреби для нормальної роботи, але в життя ці ідеї не втілилися – фактично всю допомогу отримали лише державні та комунальні заклади. А ви уявіть себе на місці керівника приватної клініки і спробуйте у цей скрутний час вижити, все організувати, втримати персонал, всім себе забезпечити та сплатити податки. Виходить дивне розділення: держава опікується бюджетною медициною, а приватники існують наче самі по собі. Я з цим категорично не згодна, бо приватна медицина є не менш соціально значущою, вона також працює на українську державу, на український народ, на Перемогу», – зазначила Олена Єщенко.

Такий стан справ не йде на користь державі, бо від цього найперше страждають пацієнти. Тому Асоціація приватних медичних закладів України пропонує низку рішень, які допоможуть вирівняти вітчизняний медичний ринок і реалізувати право українців на вільний вибір. «Чинна система має бути змінена, а політика влади щодо державних, комунальних і приватних закладів охорони здоров'я – відкоригована. Має бути сприйняття всіх надавачів медичних послуг як рівноправних колег і партнерів. Цій меті можуть слугувати механізми співоплати та добровільного медичного страхування (співоплата – доплата, яку пацієнт здійснює за медичну послугу, покриваючи різницю між її ціною та державним тарифом. – Прим. ред.). Людина може доплачувати за медичні послуги поза гарантованим державою пакетом хоча б у приватних закладах. Саме співоплата допоможе реалізувати головний принцип, котрий декларували на початку реформи охорони здоров’я – гроші ідуть за пацієнтом. Багато пацієнтів хоче, щоб держава сплачувала приватним закладам частину коштів, а решту, яка не забезпечується державними тарифами, вони готові доплачувати самостійно. Наразі виходить, що, не запускаючи цю модель, ми якраз обмежуємо права пацієнтів, а не урівнюємо їх», – підсумувала Олена Єщенко.