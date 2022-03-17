Олена Зеленська поміркувала про музику під час війни і назвала свій топ-3 пісень зараз

Олена Зеленська поміркувала про музику під час війни і назвала свій топ-3 пісень зараз

Перша леді розповіла, що ведуться перемовини про те, щоб українська пісня лунала в ефірах європейських радіостанцій.

Перша леді України Олена Зеленська поміркувала про те, чи доречна музика під час війни.

На сторінці в Instagram вона запостила відео, на якому лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який вступив до тероборони, співає а капелла "Ой у лузі червона калина".

"Чи потрібна музика, коли війна? Чи доречна пісня у важку хвилину? Коли дивишся такі відео, розумієш: потрібна, як ніколи. Соліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який, як і багато інших наших зірок, вступив до тероборони, співає "Ой у лузі червона калина". Війна нищить нашу матеріальну та культурну спадщину. Зруйнований музей в Іванкові, де зберігалися роботи Марії Примаченко, і Музей українських старожитностей у Чернігові. Але наша пісня – це те, що не знищити. Вона має особливу суперсилу – додавати нам життя й наснаги, піднімати бойовий дух", - зазначила перша леді.

Для перегляду відео гортайте ліворуч

Зеленська зазначила, що разом з Мінкультом реалізовує ініціативу, завдяки якій українська пісня зазвучить іще голосніше: "Міністерство вже має попередні домовленості з Європейським союзом радіомовлення щодо того, щоб кожна година у європейських радіоефірах починатиметься з пісень незалежної України, якою вона завжди буде. Світ знає українську музику. І для нього вона крута".

Разом з тим перша леді назвала топ-3 пісень, які наразі їй відгукуються найбільше:

"Мій особистий топ-3 зараз: 1. "Така, як ти" Святослава Вакарчука, 2. "Ні обіцянок, ні пробачень" Віктора Павліка. 3. «Тримай» Христини Соловій".

Також Зеленська закликала українців долучитися і поділитися тими піснями, які зараз підтримують їх найбільше.

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