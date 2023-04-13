Олена Зеленська потрапила до списку 100 найвпливовіших людей світу за версією Time

Також до списку потрапила українська нобелівська лавреатка та правозахисниця Олександра Матвійчук.
Дружина президента Олена Зеленська потрапила до списку 100 найвпливовіших людей у 2023 році за версією американського журналу Time.
Окрім першої леді до списку журналу Time також потрапила нобелівська лавреатка та правозахисниця Олександра Матвійчук.
Обидві українки були представлені у категорії "Лідери".
Крім двох українок у списку також присутні президент Сполучених Штатів Америка Джо Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц та заарештований у Росії журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський названий Людиною року за версією головного інформаційно-політичного журналу Австрії Profil.
Крім того, Зеленський був названий людиною року і за версією британської газети Financial Times.
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