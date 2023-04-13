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Олена Зеленська потрапила до списку 100 найвпливовіших людей світу за версією Time

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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183
Час на прочитання
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Олена Зеленська потрапила до списку 100 найвпливовіших людей світу за версією Time

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Також до списку потрапила українська нобелівська лавреатка та правозахисниця Олександра Матвійчук.

Дружина президента Олена Зеленська потрапила до списку 100 найвпливовіших людей у 2023 році за версією американського журналу Time.

Окрім першої леді до списку журналу Time також потрапила нобелівська лавреатка та правозахисниця Олександра Матвійчук.

Обидві українки були представлені у категорії "Лідери".

Крім двох українок у списку також присутні президент Сполучених Штатів Америка Джо Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц та заарештований у Росії журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський названий Людиною року за версією головного інформаційно-політичного журналу Австрії Profil.

Крім того, Зеленський був названий людиною року і за версією британської газети Financial Times.

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Дата публікації
Перегляди
183
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