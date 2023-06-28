Олена Зеленська розповіла, на кого навчається 18-річна донька Олександра

Перша леді України Олена Зеленська вперше прокоментувала, яку професію обрала їхня з Володимиром Зеленським 18-річна дочка Олександра. Раніше було відомо, що дівчина навчається в Україні на гуманітарній спеціальності. Тепер відомо – дівчина навчається юриспруденції.

Про це Олена Зеленська розповіла в інтервʼю "РБК-Україна".

За її словами, спеціальність Олександрі обирали спільними зусиллями, але фінальний вибір донька зробила сама.

"Вона обрала юридичну спеціальність. Скажу чесно, ми вели розмови про вибір майбутньої спеціальності вже, можливо, протягом п'яти років, постійно повертаючись до цієї теми. Були різні варіанти від неї, якісь пропозиції від нас. Коли настав час вибирати, звичайно, ми щось їй пропонували, вона щось відкидала. Це був один із наших варіантів, які ми пропонували їй", – розповіла Олена Зеленська.

Зі слів Олени Зеленської, Олександрі подобається навчання і знання в цій сфері даються їй легко.

"Мені здається, що обрала вдало, тому що їй подобається, і це їй "заходить". Це йде м'яко, без напруги. В неї виходить. Тому сподіваюся, що вона продовжить цю свою дорогу. Але ми не тиснули на неї, тому що я пам'ятаю, як у мене майже не було вибору під час вступу. І нам хотілося, щоб вона мала все ж таки можливість розправити крила і обрати самостійно", – додала перша леді.

Нагадаємо, у Мережі поширили фото "ізраїльського паспорта" Олени Зеленської. У Центрі протидії дезінформації вказали на очевидні проколи творців цього "вкиду".

Читайте також: