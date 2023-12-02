Олена Зеленська розповіла про бойфренда 19-річної доньки: "Ми з її батьком в шоці"

Перша леді України Олена Зеленська відверто розповіла про особисте життя їхньої з Володимиром Зеленським старшої доньки Олександри.

Як зізналася дружина президента, у їхньої 19-річної доньки з'явився бойфренд. В інтерв'ю виданню The Economist Зеленська вперше розповіла про особисте життя доньки та зізналася, як вони з Володимиром Зеленським відреагували на те, що тепер у Олександри є кавалер:

"Вона зустріла свого хлопця. Перше кохання, а тепер ми з її батьком у шоці від того, що робити з розумінням, що твоя маленька дівчинка більше не маленька дівчинка. Тож життя триває", – прокоментувала Зеленська.

Олена Зеленська з донькою

Своєю чергою, ведуча зазначила, що, певно, першій леді приємно спостерігати за щасливою донькою, на що Олена Зеленська з усмішкою відповіла: "Але стресово".

Зазначимо, що у Володимира та Олени Зеленських двоє дітей – 19-річна донька Олександра та 10-річний син Кирило.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Олена Зеленська чесно зізналася, що не хоче, аби її чоловік був президентом. На думку першої леді, її чоловікові так само, як і їй, треба знайти щось нове у цьому житті.

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