Олена Зеленська розповіла про бойфренда 19-річної доньки: "Він з Маріуполя, на його очах вбили сусідів"

Перша леді України Олена Зеленська розповіла про бойфренда їхньої з президентом Володимиром Зеленським 19-річної доньки.

В інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану Зеленська поділилася, що обранець Олександри родом з Маріуполя. Хлопцеві та його родині довелося пережити жахи війни. Зокрема, вони жити у підвалах, ховаючись від обстрілів, перед тим, як їм вдалося виїхати з міста.

А нещодавно ж Олександра разом з обранцем побувала на показі фільму "20 днів у Маріуполі". Як зізналась Зеленська, для доньки та її бойфренда це була емоційна тяжка стрічка.

Олена Зеленська / Фото: скриншот з відео

"Моя донька дивилася фільм разом з бойфрендом, який родом із Маріуполя. Він і його батьки ховалися в підвалі одного з будинків кілька тижнів перед тим, як їм вдалося виїхати. Він бачив на власні очі, як вбили його сусідів", - поділилася перша леді.

Олена Зеленська розповіла, що під час перегляду "20 днів у Маріуполі" ані донька, ані її бойфренд не могли стримати сліз. Решта людей в кінозалі теж плакали.

"Я запитала її, як вона витримала це, і вона зізналася, що плакала. Він теж плакав. І інші люди в кінотеатрі плакали", - поділилася перша леді.

Олена Зеленська / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, цьогоріч стрічка "20 днів у Маріуполі" номінована на кінопремію "Оскар" у категорії "Найкращий документальний повнометражний фільм". Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій на церемонії та першою повідомить, чи вдасться картині від Мстислава Чернова вибороти статуетку. Поки ж пропонуємо дізнатися, де та о котрій дивитися "Оскар-2024", список всіх номінантів та перші скандали через кінопремію.

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