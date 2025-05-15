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Олена Зеленська відповіла, чи хотіла б бути поруч з президентом України у Туреччині
Перша леді вважає, що є моменти, коли президента краще не відволікати від його роботи.
Підтримка дружини не завжди може допомогти у напружених політичних ситуаціях, на кшталт останньої поїздки у Туреччину. Тому президент України Володимир Зеленський поїхав в Анкару в супроводі лише своєї команди перемовників.
Про це розповіла перша леді України Олена Зеленська в інтерв’ю журналістці ТСН Марічці Падалко на YouTube-каналі.
На питання, чи хотіла б перша леді бути поруч з чоловіком у Туреччині, вона відповіла, що вирішила почекати його вдома.
«Я не хотіла [їхати — ред.]. Я думаю, що я там не потрібна зараз. Тому що є такі напружені інтенсивні моменти, коли ти можеш тільки відволікати, ти не допоможеш об’єктивно. Тому краще я почекаю вдома, як всі, на результати їхньої подорожі», — сказала Олена Зеленська.
Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо відмовився від участі у переговорах з росіянами через «низький рівень» делегації РФ. За його словами, він зустрінеться з українською делегацією, а для переговорів з РФ Сполучені Штати направлять «когось відповідного рівня».