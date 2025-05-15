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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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724
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Олена Зеленська відповіла, чи хотіла б бути поруч з президентом України у Туреччині

Перша леді вважає, що є моменти, коли президента краще не відволікати від його роботи.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Олена Зеленська

Перша леді України Олена Зеленська / © скриншот з відео

Підтримка дружини не завжди може допомогти у напружених політичних ситуаціях, на кшталт останньої поїздки у Туреччину. Тому президент України Володимир Зеленський поїхав в Анкару в супроводі лише своєї команди перемовників.

Про це розповіла перша леді України Олена Зеленська в інтерв’ю журналістці ТСН Марічці Падалко на YouTube-каналі.

На питання, чи хотіла б перша леді бути поруч з чоловіком у Туреччині, вона відповіла, що вирішила почекати його вдома.

«Я не хотіла [їхати — ред.]. Я думаю, що я там не потрібна зараз. Тому що є такі напружені інтенсивні моменти, коли ти можеш тільки відволікати, ти не допоможеш об’єктивно. Тому краще я почекаю вдома, як всі, на результати їхньої подорожі», — сказала Олена Зеленська.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо відмовився від участі у переговорах з росіянами через «низький рівень» делегації РФ. За його словами, він зустрінеться з українською делегацією, а для переговорів з РФ Сполучені Штати направлять «когось відповідного рівня».

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