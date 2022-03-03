Олена Зеленська запустила власний телеграм-канал, який допоможе під час війни

Олена Зеленська запустила власний телеграм-канал, який допоможе під час війни

Олена Зеленська запустила телеграм-канал із перевіреною інформацією.

Перша леді України Олена Зеленська запустила телеграм-канал, де можна знайти відповіді, які допоможуть у час війни.

Про це повідомили в Офісі президента.

"Як діяти та жити у воєнний час? У ці дні в усіх нас багато запитань. Хочу допомогти, чим можу. Тож запускаю спеціальній телеграм-канал з перевіреними відповідями", – повідомила дружина Президента.

У телеграм-каналі @FirstLadyOfUkraine інформація розміщена за розділами:

1. Посилання на офіційні канали комунікації держави та канали про роботу транспорту й інфраструктури.

2. Посилання, за якими можна допомогти захисникам, закладам охорони здоров’я, волонтерам, надати гуманітарну допомогу, врятувати від війни тварин, допомогти з-за закордону.

3. Посилання, за якими можна отримати допомогу: цілодобова урядова гаряча лінія, лінія психологічної підтримки, інформація про евакуацію та допомогу за кордоном. А також посилання на інформаційні ресурси для людей з інвалідністю.

Перша леді зазначила, що інформацію коригуватимуть та доповнюватимуть.

"Нехай це буде наш інформаційний штаб спротиву. Бо поінформованість рятує життя та дає сили", – резюмувала вона.