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Олена Зеленська запустила власний телеграм-канал, який допоможе під час війни

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Олена Зеленська запустила власний телеграм-канал, який допоможе під час війни

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська запустила телеграм-канал із перевіреною інформацією.

Перша леді України Олена Зеленська запустила телеграм-канал, де можна знайти відповіді, які допоможуть у час війни.

Про це повідомили в Офісі президента. 

"Як діяти та жити у воєнний час? У ці дні в усіх нас багато запитань. Хочу допомогти, чим можу. Тож запускаю спеціальній телеграм-канал з перевіреними відповідями", – повідомила дружина Президента.

У телеграм-каналі @FirstLadyOfUkraine інформація розміщена за розділами:

1. Посилання на офіційні канали комунікації держави та канали про роботу транспорту й інфраструктури.

2. Посилання, за якими можна допомогти захисникам, закладам охорони здоров’я, волонтерам, надати гуманітарну допомогу, врятувати від війни тварин, допомогти з-за закордону.

3. Посилання, за якими можна отримати допомогу: цілодобова урядова гаряча лінія, лінія психологічної підтримки, інформація про евакуацію та допомогу за кордоном. А також посилання на інформаційні ресурси для людей з інвалідністю.

Перша леді зазначила, що інформацію коригуватимуть та доповнюватимуть.

"Нехай це буде наш інформаційний штаб спротиву. Бо поінформованість рятує життя та дає сили", – резюмувала вона.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 

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