Оленя Бориса знайшли: подробиці пошуків зірки соцмереж на Рівненщині

Оленя Бориса знайшли у болоті біля лісу / Архівне фото / © ТСН

У суботу, 25 квітня, у лісових хащах Рівненської області місцевий опікун успішно розшукав знаменитого оленя Бориса, який отримав важкі травми під час автомобільної аварії минулого місяця. Ослаблена тварина кілька тижнів ховалася від людей у болоті біля лісу, де її врешті-решт знайшли живою та неушкодженою.

Про нові подробиці щасливого порятунку та поточний стан здоров’я рогатого улюбленця розповіла спеціальна кореспондентка ТСН.ua з Рівненщини Анна Махно.

Стан тварини та огляд ветеринара

Всі, хто хвилювався за долю найвідомішого оленя України, можуть нарешті зітхнути з полегшенням. Як з’ясувалося, після зникнення травмований Борис просто перечікував небезпеку в густих чагарниках.

«Його знайшли, він живий, з ним все гаразд. Зараз йому везуть корм, годують, його буде оглядати ветеринар», — запевнила Анна Махно.

Наполегливість місцевого опікуна

Вирішальну роль у порятунку тварини відіграв мисливствознавець Руслан, який від самого початку опікувався Борисом. Чоловік твердо пообіцяв знайти свого вихованця і не припиняв пошуки ані на день.

Небайдужий опікун щоранку та щовечора наполегливо прочісував навколишні ліси та бездоріжжя, доки його зусилля не увінчалися успіхом. Наразі команда ТСН.ua продовжує стежити за процесом відновлення оленя та готує розширений матеріал про цю рятувальну місію.

ДТП з оленем Борисом — що відомо

Нагадаємо, 23 березня у селищі Зарічне 28-річна водійка позашляховика Mercedes збила місцеву знаменитість — оленя Бориса, після чого втекла з місця аварії. Правоохоронці оперативно розшукали порушницю, а суд оштрафував її та позбавив права керування транспортом на один рік.

У перші дні після зіткнення стан тварини залишався вкрай важким, адже 8-річний самець отримав перелом кінцівки та розбиту голову. Через нетранспортабельність олень перебував на подвір’ї свого опікуна Руслана Христюка, отримуючи знеболювальні та протизапальні ін’єкції від місцевого ветеринара.

Завдяки правильному догляду та спокою вже через три дні після ДТП травмований олень підвівся на ноги, почав самостійно їсти та пити воду. Столичні зооволонтери, які приїхали на допомогу, оглянули пацієнта і вирішили утриматися від складної хірургічної операції, щоб не піддавати дику тварину зайвому смертельному ризику під час транспортування.

Однак після значного покращення самопочуття Борис раптово зник, змусивши свого доглядача щодня прочісувати навколишні болота та лісові стежки. Попри високу загрозу від хижаків, Руслан не припиняв пошукові рейди, твердо вірячи, що рогатий улюбленець просто ховається від сторонніх очей для остаточного одужання.