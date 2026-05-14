Оленю Борису терміново видалили ріг після ДТП: що відомо про його стан (фото)

Олень Борис

Оленю Борису, який раніше потрапив у серйозну ДТП, довелося терміново провести складну операцію з видалення рога. Ветеринари зізнаються, що через критичний стан тварини існувала висока ймовірність, що вона може не витримати анестезію.

Про це повідомила команда Wild Animals Rescue Center.

Ріг почав загрожувати оку

Після аварії ушкоджений пант оленя почав рости неправильно. Спочатку лікарі планували відкласти операцію, щоб виснажений організм Бориса встиг трохи відновитися перед черговим наркозом.

Фото: Wild Animals Rescue Center

Однак ситуація різко погіршилася.

“Якщо на момент, коли ми забирали оленя, відстань від рогу до ока становила 6 мм, то зараз за 5 днів залишалося вже менше, ніж 1 мм”, — розповіли волонтери.

Через ризик травмування ока медики були змушені провести термінове втручання. Вони боялися, що олень не прокинеться.

Найбільше занепокоєння у ветеринарів викликала саме анестезія. Через виснаження після ДТП організм тварини міг не витримати наркозу.

“Була велика ймовірність, що Борис не прокинеться”, — зізналися у команді.

Додаткову небезпеку становила й сама операція, адже видалення панта зазвичай супроводжується сильною кровотечею, яку важко зупинити.

Втім, цього разу медикам вдалося уникнути серйозних ускладнень.

“На щастя, нам вдалося провести операцію майже без крововтрати і після операції ріг не кровить”, — повідомили ветеринари.

“Межа між життям і смертю”

У команді зізнаються, що момент введення наркозу став одним із найемоційніших за останній час.

“Коли вводили наркоз, вся наша команда буквально затамувала подих у хвилюванні. Це той самий момент, коли кожен розуміє, наскільки тонка межа між життям і смертю”, — зазначили вони.

Завдяки роботі лікарів операція завершилася успішно, а Борис зміг пережити складне втручання.

Попереду — тривала реабілітація

Наразі на оленя чекає довгий період відновлення. Окрім післяопераційної реабілітації, йому також необхідне лікування внутрішніх органів, які постраждали після аварії.

Волонтери запевнили, що й надалі піклуватимуться про тварину та інформуватимуть про стан її здоров’я.

Нагадаємо, зірка соцмереж олень Борис пережив дві аварії.

Вдруге олень Борис потрапив у ДТП під час транспортування на Київщину для лікування після першої аварії на Рівненщині.

Дорогою автівку з Борисом протаранила інша машина. На щастя, додаткових травм олень не зазнав, хоча й пережив сильний стрес. Зараз він оговтується у Центрі порятунку диких тварин.

