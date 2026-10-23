Олешки без їжі та ліків понад чотири місяці: готується операція з деблокування міста

Окуповане місто Олешки / © Дмитро Лубінець

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Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував операцію з деблокування тимчасово окупованого міста Олешки Херсонської області. За його словами, метою операції є створення гуманітарних коридорів для евакуації цивільного населення та доставки допомоги.

Про це Арахамія повідомив у своєму Telegram-каналі.

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«Найближчим часом розпочнеться операція з деблокування населеного пункту Олешки та його околиць. Її метою є створення постійно діючих гуманітарних коридорів для безпечної евакуації цивільних людей і доставки допомоги», — написав він.

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За словами голови фракції «Слуга народу», для проведення операції найближчим часом планують досягти режиму припинення вогню. Арахамія зазначив, що про це раніше повідомила перша леді США Меланія Трамп.

Він також наголосив, що підготовка до цих домовленостей була тривалим процесом, до якого долучилися представники різних політичних рівнів. Окремо Арахамія відзначив роль Папи Римського та Меланії Трамп і висловив їм вдячність.

«Подробиці щодо проведення операції, а також інформацію про хід самої операції може надавати Омбудсман України — Дмитро Лубінець», — додав політик.

Лубінець підтвердив домовленості

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив заяву Меланії Трамп про початок гуманітарної місії з порятунку людей, які перебувають в Олешках. За його словами, домовленості передбачають припинення вогню, доставку гуманітарного вантажу до міста та забезпечення вільного пересування цивільних.

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«Вийшла заява Меланії Трамп про початок гуманітарної місії про порятунок громадян, які знаходяться в Олешках. Перше, я підтверджую цю заяву та дякую особисто Меланії Трамп та її команді за зусилля, лідерство і координацію між двома перемовними групами України та Російською Федерацією щодо досягнення домовленостей», — заявив омбудсман.

Лубінець уточнив, що переговори з українського боку вів він сам, а з російського — Яна Лантратова.

«В рамках нашої угоди, перше, буде забезпечено режим тиші. Друге, буде доставлений гуманітарний вантаж в Олешки. Третє, буде забезпечене вільне пересування цивільного населення з Олешок», — повідомив омбудсман.

Він також закликав відповідально ставитися до поширення публічної інформації про гуманітарну місію, наголосивши на складності її реалізації.

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«Операція буде відбуватись поступово, вона максимально складна для реалізації. Тому я буду інформувати українське суспільство, буду показувати результати проведення цієї операції», — зазначив Лубінець.

За його словами, українська сторона робить усе можливе, щоб урятувати людей, які залишаються в окупованому місті.

Гуманітарна катастрофа в Олешках

В Олешках склалася критична гуманітарна ситуація. Місто понад чотири місяці залишається без регулярного постачання продуктів, а місцеві жителі потерпають від гострої нестачі їжі та медикаментів.

За оцінками української влади, в окупованих Олешках залишаються близько двох тисяч цивільних, серед яких приблизно 50 дітей. Створення безпечних гуманітарних коридорів має забезпечити можливість евакуації людей із міста та доставки необхідної допомоги.

Нагадаємо, раніше Україна та Росія домовилися про локальне перемир’я в Олешках Херсонської області від 29 жовтня. Відповідної домовленості досягли за посередництва першої леді США Меланії Трамп, щоб забезпечити доставлення гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення.

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