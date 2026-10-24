Володимир Зеленський / © Associated Press

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Найближчим часом має розпочатися гуманітарна операція з розблокування доступу до міста Олешки на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Російські окупанти замінували дороги, що суттєво ускладнює проведення операції та погіршує і без того важку ситуацію для місцевих жителів.

Про це заявив у своєму зверненні в суботу, 24 жовтня, президент України Володимир Зеленський.

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За його словами, сторони досягли домовленості щодо проведення операції, яка має забезпечити доступ до міста для доставки продуктів харчування та медикаментів, а також дати людям можливість виїхати із зони бойових дій.

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«Скоро повинна бути реалізація, щоб був розблокований доступ в Олешки», — наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що через мінування доріг російськими військами гуманітарна ситуація в місті залишається вкрай складною. Тому одним із головних завдань операції є відновлення безпечного доступу до населеного пункту, щоб туди могли доправити необхідну допомогу.

За словами глави держави, питання розблокування Олешок обговорювали протягом певного часу на різних рівнях. Україна готова виконати свою частину домовленостей і розраховує, що посередницькі зусилля Сполучених Штатів допоможуть реалізувати досягнуті домовленості.

«Сподіваємось, що вдасться провести цю гуманітарну операцію — розблокувати Олешки, дати доступ, щоб завезти їжу, медикаменти і щоб люди могли вийти із цієї зони бойових дій», — заявив Зеленський.

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Президент висловив сподівання, що американське посередництво сприятиме практичному втіленню домовленостей і дасть змогу забезпечити допомогу цивільним, які залишаються в окупованому місті.

Гуманітарна катастрофа в Олешках

Нагадаємо, Олешках склалася критична гуманітарна ситуація. Місто понад чотири місяці залишається без регулярного постачання продуктів, а місцеві жителі потерпають від гострої нестачі їжі та медикаментів.

За оцінками української влади, в окупованих Олешках залишаються близько двох тисяч цивільних, серед яких приблизно 50 дітей. Створення безпечних гуманітарних коридорів має забезпечити можливість евакуації людей із міста та доставлення необхідної допомоги.

Раніше Україна та Росія домовилися про локальне перемир’я в Олешках Херсонської області від 29 жовтня. Відповідної домовленості досягли за посередництва першої леді США Меланії Трамп, щоб забезпечити доставлення гуманітарної допомоги та евакуацію цивільного населення.

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