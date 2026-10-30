Олешки не хочуть до Росії: окупанти готують пропагандистську виставу з автобусами

Представники України та Росії в Олешках / © Associated Press

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У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області вчетверо більше мешканців виявили бажання евакуюватися на підконтрольну Україні територію, ніж до Росії. Водночас російська пропаганда готує постановку, щоб приховати небажання місцевих жителів переїжджати до держави-агресорки.

Про це повідомив український журналіст і блогер Денис Казанський, який посилається на інформацію російського «воєнкора» Романова.

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За його даними, кількість мешканців Олешків, які хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію, у чотири рази перевищує кількість охочих евакуюватися до РФ. Для цього українського напрямку передбачено 17 автобусів, російського — лише чотири.

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Російський «воєнкор», якого цитує Казанський, стверджує, що росіяни планують приховати цю різницю за допомогою пропагандистської постановки: показувати автобуси, які нібито перевозять людей до Росії, хоча насправді вони будуть порожніми.

«Просто у них будуть зашторені вікна, щоб не було видно, що всередині порожнеча», — йдеться у дописі.

Денис Казанський звернув увагу на те, що ситуація з евакуацією демонструє реальні настрої населення на окупованих територіях, які суттєво відрізняються від тверджень російської пропаганди про нібито підтримку місцевими жителями Росії.

«Наочно про настрої населення на окупованих територіях. Нема там ніяких „рускіх“, про яких весь час каже Путін», — зазначив він.

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За його словами, більшість мешканців не хочуть залишатися під російською окупацією та прагнуть повернутися на територію, підконтрольну Україні.

Нагадаємо, українська делегація разом з евакуйованими мешканцями тимчасово окупованих Олешків Херсонської області вирушила до російської Анапи. Звідти українських громадян літаками доправлять до Білорусі, після чого автобусами вони зможуть повернутися на підконтрольну Україні територію.

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