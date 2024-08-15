Ольга Харлан розповіла про плани написання книжки: хто її надихнув

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан хотіла б написати автобіографічну книжку, але станеться це не зараз.

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю ведучій ТСН.ua Марічці Падалко.

Ольга Харлан поділилася, що вже якийсь час думає про написання книжки в майбутньому.

"Така ідея в мене є, але я не хотіла цього робити до того, як я закінчу [спортивну кар'єру – ред.]. Моя історія ще триває. От коли я закінчу чи може там щось таке вже станеться, то я напишу книжку", – зазначила фехтувальниця.

Вона розповіла, що автобіографії саме спортсменів їй читати не доводилося, але її надихнули мемуари американського актора Метью Перрі, який помер торік.

"Я прочитала мемуари Метью Перрі, тому що я дуже сильно люблю серіал "Друзі". Я хотіла купити його книжку ще до його смерті. А потім купила і прочитала. У нього дуже важкі моменти були, і я дивилася, як людина справляється з ними", – розповіла Ольга Харлан.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ольга Харлан забрала своє! Ексклюзивне інтерв'ю олімпійської чемпіонки! Ми давно такого не бачили

Нагадаємо, Харлан розповіла про історичну перемогу команди з фехтування на Олімпіаді-2024. Перемога української команди вразила весь світ.

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