Олімпійський призер Денис Силантьєв розвіз медикам, рятувальникам та ТРО бронежилети

Оліммпійський призер із плавання, нині волонтер Денис Силантьєв допомагає українцям перемогти у війні проти Росії: днями він привіз бронежилети високого, 4-го класу захисту.

Їх роздали медикам, учасникам ТРВ та працівникам ДСНС. Бронежилети надала група Метінвест Ахметова.

Першими бронежилети отримали рятувальники — саме та бригада, яка розбирала завали розбомбленого росіянами ТРЦ "Ретровіль".

Також партію «броників» від Силантьєва отримали медики, які вивозять поранених із гарячих точок. За словами Костянтина Руденка, заступника директора з лікувально-координаційної роботи, захисту потребують не лише лікарі та медсестри, але особливо водії «швидких», тому така допомога медикам вкрай потрібна.

Крім того, партію бронежилетів отримали учасники ТРВ та військової поліції. «Але для порятунку життя потрібно, щоб бронежилет був справді професійним, якісним і бажано не нижчим за четвертий клас: такі можуть витримати постріли не тільки з автомата, а й навіть деякі уламки від артилерійського снаряда. На жаль, бронежилети такого класу знайти зараз цілу проблему, та й коштують вони не дешево», — поділився Силантьєв.

Він зазначив, що волонтерам дуже допомагає бізнес — зокрема компанія Метінвест, яка й раніше допомагала українцям — і у спорті, і під час пандемії коронавірусу.

Коли почалася пандемія коронавірусу, вони робили дуже багато для боротьби з нею. А зараз, крім усього іншого, що вони роблять, вони поставляють броне-плити для бронежилетів, і закупили імпортні бронежилети 4-класу та куленепробивні каски на суму понад 10 мільйонів євро», — розповів Силантьєв.

Як відомо, компанія Метінвест передала на українські підприємства 900 тонн спеціальної сталі, з якої виготовлять 90 тисяч бронежилетів для українських воїнів. Також компанія закуповує за кордоном готові засоби захисту, а також передає українським бійцям потрібну техніку – квадрокоптери, безпілотники та автомобілі.