Олівець, який здатний пропалювати метал: в "Укроборонпромі" похвалилися новою розробкою для розміновування

Фахівці одного з підприємств Укроборонпрому створили дослідний зразок виробу для пропалювання металу.

Фахівці підприємства "Укроборонпром" розробили олівець для розмінування.

Про це повідомляється в телеграм-каналі концерну.

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"Фахівці одного з підприємств "Укроборонпрому" створили дослідний зразок виробу для пропалювання металу (ВПМ) SF-1, зовнішньо схожого на олівець. Завдяки його екзотермічній порошковій суміші він ефективно пропалює металеві оболонки вибухонебезпечних предметів, приміром, боєприпасів. Це спричиняє вигорання вибухової речовини. Такий олівець можна застосовувати під час розмінування територій", - йдеться в повідомленні.

Розробники вже працюють над технологією дистанційного використання ВПМ SF-1 за допомогою безпілотних літальних апаратів. Це підвищить якість розмінування та збереже життя людей. Важливо, що пристрій безпечний у використанні.

Зазначається, що підприємство-розробник олівця отримало всі відповідні сертифікати, які дають право здійснювати розміновування та проводити інші операції з вибухонебезпечними предметами на території України.

Також підприємство "Укроборонпрому" має власний Центр гуманітарного розмінування, в якому працюють фахівці високого класу.

Нагадаємо, що днями в "уУкроборонпромі" почали серійно виробляти 152-міліметрові снаряди. На них вже пишуть привіти окупантам від відомих волонтерів, політиків та від українців за знищені міста.

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