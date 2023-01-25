"Оля дуже хотіла жити": у Дніпрі померла дівчина з генетичним захворюванням, рідні звинувачують лікарку

У Дніпрі померла 20-річна Ольга Павленко з тяжким генетичним захворюванням - муковісцидозом. Батьки дівчини звинуватили лікаря в недбалості та написали заяву в поліцію.

Про це повідомив юрист Володимир Швачко виданню "Інформатор".

Муковісцидоз або кістозний фіброз - це найпоширеніше генетичне захворювання. Воно уражає легені, потові залози та травну систему, спричинюючи хронічні респіраторні та травні проблеми. Раніше через високу смертність на муковісцидоз хворіли в основному діти. Наразі високий рівень діагностики та лікування дозволяє значно продовжити життя хворих.

Ольга Павленко / Фото: Інформатор

"За належного лікування тривалість життя людей з муковісцидозом в середньому сягає 40-47 років у Європі і тільки 13-25 в Україні", - зазначив юрист.

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Впоратися із хворобою дівчині допомагав благодійний фонд "Щаслива дитина". Ольга планувала поїхати на лікування до Німеччини, але не встигла. Її стан погіршився і вона померла.

"Оля дуже хотіла жити. Вона закінчила школу, займалася танцями, закінчила медичний коледж, працювала, отримала водійські права, любила читати, приймала участь у благодійних заходах, мріяла і будувала план на майбутнє", - розповів Швачко.

Ольга Павленко / Фото: Інформатор

Близькі померлої стверджують, що лікарці Ольги було байдуже, що це захворювання вимагало особливої уваги. За їхніми словами, лікарка вважала, що муковісцидоз можна лікувати і вдома, без консультацій фахівців та нагляду лікарів.

"Ми два роки намагалися впоратися своїми силами. Ліками допомогали небайдужі люди та благодійні фонди. Також вона не надала інформацію, яку попросили надати лікарі з Німеччини, не відповідала на дзвінки і повідомлення. Оля неодноразово казала, що до неї не можливо було додзвонитися і потрапити на консультацію", - зазначив юрист.

Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України - неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Правоохоронці з'ясувуюють усі обставини.

Нагадаємо, вдруге в Україні і вперше без допомоги колег із-за кордону українські лікарі пересадили пацієнтові легені. Завдяки унікальній операції, яка тривала 16 годин, вдалося врятувати 56-річного ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС.

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