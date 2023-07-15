Омбудсман розповів, скільки українських дітей вдалося повернути додому

Станом на сьогодні на Батьківщину вдалося повернути лише 383 українські дитини. Росія не надає інформації про наших дітей і не зацікавлена в тому, аби сім'ї возз'єднувалися.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Кожна дитина має повернутися додому

Як розповів Лубінець, 15 липня Центр захисту прав дитини відвідали перша леді України Олена Зеленська та перша леді Південної Кореї Кім Кон Хі. Тут дітям надають юридичну та психологічну допомогу. Фахівці здійснюють опитування та фіксації воєнних злочинів російськими військовими проти наших дітей.

Головне завдання Центру полягає в тому, щоб забезпечити надання комплексу соціальних послуг, включаючи повне медичне обслуговування, матеріально-технічне забезпечення, тимчасове житло, соціально-психологічну реабілітацію дитини та членів її сім’ї.

"Перші леді познайомилися із нещодавно повернутими із тимчасово окупованої території сестричками. Менша – активно спілкувалася із гостями та навіть запропонувала зробити тимчасові тату. Ні перші леді, ні я – не змогли відмовитися", – поділився Лубінець.

Кім Кон Хі, Дмитро Лубінець, Олена Зеленська й дівчинка, яку повернули додому

Нагадаємо, 13 липня додому повернули двох сестер з тимчасово окупованої території. Дівчат утримувала бабуся і не хотіла віддавати їх мамі, яка пережила російський полон. На щастя, рідні вже зустрілися.

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