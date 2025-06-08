Омбудсмен Лубінець відреагував на дії ТЦК щодо ексбойового медика Романа Замрія

Бойовий медик Роман Замрій заявив, що його 3 дні утримували у ТЦК / © із соцмереж

Реклама

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на заяву колишнього бойового медика Романа Замрія про те, що його протягом трьох днів утримували в Чернівецькому ТЦК.

У неділю, 8 червня, у Telegram Лубінець повідомив, що його представниця в Чернівецькій області звернулася до обласного ТЦК та СП для проведення ними службового розслідування.

Вона також скерувала звернення до військової служби правопорядку, військової прокуратури та Нацполіції для з’ясування обставин інциденту, зазначив омбудсмен.

Реклама

Окрім цього, він висловив окреме занепокоєння інформацією про те, що людей затримали без рішення суду та обмежили їм доступ до базових потреб.

Лубінець наголосив, що в разі підтвердження фактів правопорушення він вимагатиме, аби були вжиті відповідні заходи реагування для дотримання прав людини надалі.

Що передувало

Військовий медик з Хмельниччини і ветеран війни Роман Замрій поділився історією, як його викрали працівники Чернівецького ТЦК і намалися мобілізувати, попри чинне бронювання. Він наголосив, що поділився не всіма деталями інциденту, бо не хоче шкодити мобілізації. Проте навіть розказане наводить жах і сором, що таке могло статися у нашій країні. Ветеран наголошує, що дні, проведені у ТЦК нічим не відрізнялися від російського полону.

У ТЦК кажуть, що Замрій начебто не мав права на відстрочку та був визнаний придатним до проходження військової служби під час проходження ВЛК.

Реклама

Що відомо про Романа Замрія

Лікар Роман Замрій з Красилова, що на Хмельниччині, став військовим у 2014 році. Був військовим медиком 57-ї бригади, де отримав позивний «Йода». Замрій врятував щонайменше 700 українських бійців на фронті. Після повномасштабного вторгнення РФ пройшов через найгарячіші ділянки фронту — від Херсона до Бахмута. На той час він обіймав посаду начальника медичної служби. Детальніше про нього ми розповідали у цій статті і у цьому відео:

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео «Лікар „Йода“! Історія Романа Замрія, який врятував на передовій 700 людей!»

У 2023 році Роман повернувся на роботу до Красилівської амбулаторії. Скоріше за все, бронювання, про яке він згадує у пості, могло бути надане йому як медику, проте Замрій не уточнив деталі.

Роман Замрій з ексголовнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним / © із соцмереж

У січні 2024 року президент України Володимир Зеленський нагородив Романа Замрія орденом За заслуги ІІІ ступеня.

Реклама