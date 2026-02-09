Омбудсмен назвав головне порушення під час мобілізації

Дмитро Лубінець: Швидке проходження ВЛК — найпоширеніше порушення при мобілізації / © ТСН.ua

Найпоширенішим порушенням під час мобілізації є швидке проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Про це заявив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець під час засідання Тимчасової слідчої комісії в парламенті, розповідаючи про порушення з боку працівників ТЦК під час мобілізаційних заходів.

За інформацією Офісу омбудсмена, яку там отримують від громадян України, на ВЛК:

не перевіряється медична документація,

не робиться взагалі огляд військовозобов’язаних або військовослужбовців,

дуже швидко ухвалюються рішення про придатність.

«Причому ухвалюються рішення інколи, коли не можуть навіть пояснити на підставі чого було ухвалено таке рішення», — каже омбудсмен.

Лубінець розповів про випадки, коли до штурмових військ записували громадян України, які мають зафіксовані медичною документацією величезні проблеми з хребтом. І навіть теоретично така людина не може одягнути бронежилет.

«Знову ж таки, дуже часто самі громадяни України, які звертаються до нас, наголошують, що вони ніколи не відмовлялись від проходження військової служби, але згідно з їхніми медичними документами або медичним станом вони не можуть проходити службу в окремих частинах. Але водночас вони готові доєднуватися до Сил оборони. Це одне з питань, які треба точно юридично врегулювати. Ну якщо громадянин дійсно має медичне протипоказання, навіщо ми його записуємо у штурмові війська, якщо людина може записатися в інші підрозділи», — підсумував Уповноважений Ради з прав людини.

Раніше Дмитро Лубінець пояснив, куди зникають записи з нагрудних камер ТЦК.