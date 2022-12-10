Омбудсмен повідомив, скільки українців перебувають у полоні в Оленівці

Серед полонених є і військові, і цивільні.
Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що окупанти утримують у колонії окупованої Оленівці Донецької області 150 українців.
Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.
За його словами, серед полонених є військові та цивільні.
"Нас вкотре туди не допускають. Судячи з усього, ми отримаємо доступ до Єленівки тільки після того, як наші ЗСУ звільнять Єленівку... За нашою інформацією, наразі там залишилося 150 громадян України", - розповів Лубинець.
Нагадаємо, днями міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) відвідав українських військовополонених, яких утримає влада Росії. Зокрема, делегати перевірили стан військовополонених та поводження з ними, щоб "передати новини їхнім сім'ям".
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