Після стрілянини в ТЦК і нападу в Одесі омбудсмен зробив термінову заяву

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на напади цивільних на працівників ТЦК та СП та закликав усіх діяти виключно в межах закону та поважати права людини.

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

«Закликаю усіх — як працівників ТЦК та СП, так і громадян — діяти виключно в межах закону, поважати права людини. Ми маємо залишатися єдиними — навіть у найскладніші часи», — зазначив омбудсмен.

Він підкреслив, що його Офіс систематично реагує на звернення про неправомірні дії окремих працівників ТЦК та СП, включаючи випадки «бусифікації», незаконного утримання та застосування фізичної сили. Кожен такий інцидент перевіряється, а винні мають бути притягнуті до відповідальності.

Водночас, за словами Лубінця, спостерігається і «інша небезпечна тенденція» — емоційні та необдумані дії громадян у відповідь, які можуть мати трагічні наслідки.

«Такі дії як працівників ТЦК та СП, так і громадян — не лише порушення та злочини, а й удар по державі в умовах війни. Вони створюють не тільки загрозу життю та безпеці людей, але й допомагають ворогу досягати своєї мети — дискредитувати українські інституції, посіяти недовіру та розколоти суспільство», — підкреслив Дмитро Лубінець.

Він навів два «кричущі» випадки, зафіксовані протягом одного дня:

Напад в Одесі..Група осіб напала на службовий автомобіль ТЦК, завдавши транспортному засобу пошкоджень. Стрілянина в Кременчуці. Під час перевірки документів військовозобов’язаний відкрив вогонь і поцілив у двох співробітників ТЦК та СП.

Нагадаємо, на Полтавщині в місті Кременчук сталася стрілянина у будівлі ТЦК та СП, двоє працівників отримали поранення. Пізніше у Полтавському областному ТЦК та СП повідомили, що інцидент стався близько 16-ї години 30 жовтня. Наразі стрільця затримала поліція, тривають слідчі дії.

А в Одесі відбувся груповий напад на військовослужбовців ТЦК та СП. Це сталося під час виконання ними службових обов’язків. Інцидент стався сьогодні, 30 жовтня, під час проведення мобілізаційних заходів в Одеському районі. На військових напала група людей.