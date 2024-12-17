Омбудсмен заявив про зменшення випадків "фізичної бусифікації"

Тим не менш, Лубінець визнав, що окремі факти порушення прав громадян України у напрямку мобілізації залишаються.

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що, порівняно з минулим роком, ситуація з примусовою мобілізацією погіршилася, але не кардинально.

Про це омбудсман сказав під час візиту до Харкова, передає місцеве видання "Об'єктив".

За його словами, отримуючи повідомлення про порушення прав громадян України в процесі мобілізації, співробітники Офісу омбудсмена на чолі зі спецпредставником виїжджають на місце. Там домагаються фізичного доступу до громадянина, отримують від нього інформацію про інцидент і далі вирішують, як на це реагувати.

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"Інколи достатньо того, що з’явилися наші представники – і правопорушення закінчуються, якщо вони були. У нас були випадки, коли я приймав рішення направляти подання, на підставі яких були відкриті й кримінальні провадження, й дисциплінарні провадження, в тому числі результатом стали дисциплінарні стягнення щодо представників ТЦК та СП", – розповів Лубінець.

Оцінюючи ситуацію з примусовою мобілізацією в Україні, він зазначив, що порівняно з минулим роком “вона трошки погіршилася, але не кардинально”.

"Усе менше й менше ми бачимо випадків саме фізичної “бусифікації” – ми це так називаємо. Десь уже зрозуміли, що підхід такий не працює. Але окремі факти порушення прав громадян України у напрямку мобілізації – вони залишаються. Тільки за цей рік ми отримали більше, ніж чотири тисячі подібних звернень. Це ми навіть не рахуємо, скільки ми надали роз’яснень, скільки у нас було телефоном спілкування, ми навіть у загальну цифру не вкладаємо", – сказав омбудсмен.

Раніше у виданні ВВС-Україна з'явилася інформація, що темпи мобілізації в Україні не покривають навіть втрат.

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