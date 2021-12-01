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"Омікрон" може потрапити до України із заробітчанами, які повертатимуться на свята - епідеміологиня

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"Омікрон" може потрапити до України із заробітчанами, які повертатимуться на свята - епідеміологиня

pixabay.com

Новий мутовани коронавірус вже невдовзі може опнитися в Україні.

Новий штам коронавірусу "Омікрон" може потрапити до України з ЄС уже за кілька тижнів. Є ймовірність, що його можуть завезти на Закарпаття заробітчани, які повертатимуться додому на новорічно-різдвяні свята. 

Про це 30 листопада на брифінгу сказала головна епідеміологиня області Вікторія Тимчик, інформує Суспільне.

"Завіз цього збудника на Закарпаття може відбутися з країн Євросоюзу, оскільки попереду різдвяні свята і ми очікуємо повернення додому заробітчан з ЄС", — сказала Вікторія Тимчик.

За її словами, розрізнити за симптомами штам "Омікрон" від інших штамів коронавірусів - неможливо. Для цього медики направляють аналізи хворих на СOVID-19 до лабораторії Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

"Особливої клінічної картини чи візуально сказати, що це "Омікрон", чи це "Дельта", чи інший штам - неможливо. Ми будемо користуватися загальними нормами, котрими користуються прикордонники при пропуску людей через кордон", - сказала вона.

Нагадаємо, "Омікрон" уже в Європі, у Міністерстві охорони здоров'я також прогнозують, що він дістанеться України за кілька тижнів. Українців, які перебували у країнах, де виявлено новий штам коронавірусу, зобов'яжуть пройти самоізоляцію після повернення до країни.

За прогнозами МОЗ, "Омікрон" дістанеться України вже за кілька тижнів | Новини світу

За прогнозами МОЗ, "Омікрон" дістанеться України вже за кілька тижнів | Новини світу

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