"Омікрон" у дітей: у МОЗ повідомили, як батькам виявити інфікування

Характерний прояв коронавірусу у дітей - температура, яка погано збивається.
В Україні через новий штам "Омікрон" зростає кількість хворих на коронавірус дітей. Є три основні симптоми, які дозволять розпізнати перші ознаки "Омікрону" у малечі.
Про це повідомляється в Telegram-каналі "Коронавірус_інфо".
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Розпізнати перші ознаки штаму "Омікрон" у дітей дозволять три основні симптоми:
- різке підвищення температури;
- нежить або закладеність носа;
- так зване "сухе" горло, коли воно дере і пече - у маленьких дітей через це погіршується апетит.
Крім того, як вказується, серед характерних ознак захворювання упродовж першої-другої доби інфікування - у дітей погано збивається температура.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Зауважимо, що лікарі не радять пити каву тим, хто перехворів на "Омікрон. У чому причина і чим замінити, читайте тут.
Нагадаємо, "Омікрон" у дітей маскується під кишкові розлади та атакує найменших. Коли не варто зволікати з викликом "швидкої", читайте за цим посиланням.
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