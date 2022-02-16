Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

"Омікрон" у дітей: у МОЗ повідомили, як батькам виявити інфікування

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Омікрон" у дітей: у МОЗ повідомили, як батькам виявити інфікування

Associated Press

Характерний прояв коронавірусу у дітей - температура, яка погано збивається.

В Україні через новий штам "Омікрон" зростає кількість хворих на коронавірус дітей. Є три основні симптоми, які дозволять розпізнати перші ознаки "Омікрону" у малечі.

 Про це повідомляється в Telegram-каналі "Коронавірус_інфо".

Читайте також: Нові і класичні симптоми "Омікрону": як проявляється "мутант" у дітей, дорослих та вакцинованих

Розпізнати перші ознаки штаму "Омікрон" у дітей дозволять три основні симптоми:

  • різке підвищення температури;
  • нежить або закладеність носа;
  • так зване "сухе" горло, коли воно дере і пече - у маленьких дітей через це погіршується апетит.

Крім того, як вказується, серед характерних ознак захворювання упродовж першої-другої доби інфікування - у дітей погано збивається температура.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Зауважимо, що лікарі не радять пити каву тим, хто перехворів на "Омікрон. У чому причина і чим замінити, читайте тут.

Нагадаємо, "Омікрон" у дітей маскується під кишкові розлади та атакує найменших. Коли не варто зволікати з викликом "швидкої", читайте за цим посиланням.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

"Омікрон" у дітей може маскуватися під кишкові розлади | Новини України

"Омікрон" у дітей може маскуватися під кишкові розлади | Новини України
Наступна публікація