"Омікрон" у дітей: у МОЗ повідомили, як батькам виявити інфікування

"Омікрон" у дітей: у МОЗ повідомили, як батькам виявити інфікування

Характерний прояв коронавірусу у дітей - температура, яка погано збивається.

В Україні через новий штам "Омікрон" зростає кількість хворих на коронавірус дітей. Є три основні симптоми, які дозволять розпізнати перші ознаки "Омікрону" у малечі.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Коронавірус_інфо".

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Розпізнати перші ознаки штаму "Омікрон" у дітей дозволять три основні симптоми:

різке підвищення температури;

нежить або закладеність носа;

так зване "сухе" горло, коли воно дере і пече - у маленьких дітей через це погіршується апетит.

Крім того, як вказується, серед характерних ознак захворювання упродовж першої-другої доби інфікування - у дітей погано збивається температура.