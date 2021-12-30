"Омікрон" в Україні дістався ще однієї області: захворілі повернулися з Італії

Штам коронавірусу "Дельта" та штам "Омікрон" все активніше поширюються Україною.
На Житомирщині зафіксували два нові випадки інфікування штамом "Омікрон". Хворобу виявили у жінок віком 41 і 62 років, які повернулися з Італії. Обидві хворі не були щеплені від COVID-19.
Про це поінформував Житомирський обласний лабораторний центр.
"З метою підтвердження отриманих результатів біоматеріал буде відправлено до вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я для проведення повногеномного секвенування", - йдеться у повідомленні.
Наразі фахівці проводять епідеміологічне розслідування цих випадків COVID.
Нагадаємо:
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Станом на 29 грудня в Україні виявлено п'ять нових випадків захворювання на коронавірус штаму "Омікрон”, загалом в країні було зафіксовано вже шість випадків вказаного штаму. Новий штам виявили у двох мешканців Києва та двох мешканців Київської області, а також по одному випадку підтвердили у зразках із Дніпра та Львова.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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