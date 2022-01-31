"Омікрон" виявили вже в 20 областях України: де найбільше випадків і як мінімізувати ризики зараження

"Омікрон" виявили вже в 20 областях України: де найбільше випадків і як мінімізувати ризики зараження

"Омікрон" найнебезпечніший для груп ризику та невакцинованих.

В Україні станом на 31 січня COVID-штам "Омікрон" виявлено вже в 20 областях.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу.

За даними МОЗ, в Україні три тижні триває зростання захворюваності на коронавірус. За цей час добова кількість випадків інфікування зросла усемеро, госпіталізацій - удвічі. Наразі Україна перебуває на 46 місці серед 54 територій Європейського регіону ВОЗЗ за кількістю випадків на 100 тис. населення за останні 14 днів.

Варіант "Омікрон" виявлено вже в 20 областях країни. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській областях та місті Києві.

"Незважаючи на обнадійливу тенденцію, що рівень кількості людей, які тяжко захворіли та потребують лікування в стаціонарі, не пішла тим же шляхом, що і кількість випадків інфікування "Омікроном", вірус все ще становить серйозну загрозу, особливо для груп ризику та невакцинованих", - сказав голова МОЗ.

Ляшко наголосив, що особливо важливою вакцинація є для груп ризику, оскільки вона значно збільшує шанси цих людей запобігти смертельним наслідкам хвороби. Він нагадав, що до основних груп ризику належать літні люди та особи із хронічними захворюваннями.

Окрім необхідності зробити щеплення, треба пам’ятати та дотримуватись і ключових нефармацевтичних заходів:

уникайте контакту з особами, які мають прояви грипозної інфекції;

носіть маску;

обмежте відвідування місць великого скупчення людей;

часто провітрюйте приміщення;

часто мийте руки з милом;

не торкайтеся очей, носа, рота немитими руками;

уникайте обіймів, поцілунків і рукостискань;

не відвідуйте робоче місце, якщо у вас є симптоми хвороби;

роботодавцям слід дозволити дистанційний режим роботи, всім кому це можливо дозволити на період ускладнення епідситуації.

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"Ці заходи матимуть вирішальне значення в найближчому майбутньому щоб інтенсивність циркуляції "Омікрон" залишалася на керованому рівні. І щоб зменшити навантаження на наших працівників первинної медичної допомоги, які сьогодні працюють в наднормованому режимі", - наголосив Ляшко.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, лікарка-імунологиня дала поради, як захиститись від COVID-19 та посилити імунітет.

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