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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1646
Час на прочитання
2 хв

Оністрат звільняється із ЗСУ і заявляє про покарання через підтримку Федорова — УП

Засновник відомого підрозділу ударних безпілотників заявив, що його переводять на посаду “паперовода”, ймовірно, через підтримку ексміністра Федорова.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Коментарі
Андрій Оністрат

Андрій Оністрат / © ТСН.ua

Старший офіцер Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ та засновник батальйону ударних безпілотників 68-ї окремої єгерської бригади «Шершні Довбуша» Андрій Оністрат повідомив, що подав рапорт на звільнення із Збройних сил України.

Про це Оністрат заявив у коментарі виданню «Українська правда».

Причиною такого рішення він назвав переведення до 17-го армійського корпусу на посаду, яку охарактеризував як «головний паперовод», а також припустив, що це стало реакцією на його публічну підтримку звільненого міністра оборони Михайла Федорова.

«Ввечері набрав керівник і сказав, що прийшла копія наказу про переведення мене в 17-й корпус — головним папероводом», — розповів військовий.

За його словами, після цього він вирішив залишити службу.

«Що ж, я пишу рапорт на звільнення з ЗСУ! (…) Я думаю, що це завдяки підтримці „Вирія“. Можливо, через дописи про підтримку Федорова. А можливо і те, і те», — сказав Оністрат.

Він також повідомив, що оформив рапорт через застосунок «Армія+».

«За 32 хвилини написав рапорт в Армія+. Документи всі вже були», — зазначив він.

Оністрат також згадав, що раніше вже готував документи на звільнення після конфлікту в 68-й бригаді, однак тоді, за його словами, ситуацію допоміг вирішити Михайло Федоров.

«Врятував мене тоді тільки Михайло. Він пішов до Залужного і підписав моє переведення», — заявив військовий.

Згодом Оністрат підтвердив своє рішення у Facebook, опублікувавши коротке повідомлення, в якому, зокрема, йдеться що він «написав рапорт про звільнення».

Нагадаємо, увечері 15 липня Михайло Федоров підтвердив відставку з посади міністра оборони. У ЗМІ одразу з’явилися повідомлення, що Зеленський не міг миритися з «війною» між ним і головнокомандувачем Олександром Сирським.

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров здобув широку популярність завдяки своїм завзятим зусиллях з популяризації ведення війни за допомогою дронів. На думку політичних аналітиків, це могло стати причиною конфлікту та відставки.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
1646
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