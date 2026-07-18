Оністрат звільняється із ЗСУ і заявляє про покарання через підтримку Федорова — УП

Андрій Оністрат / © ТСН.ua

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Старший офіцер Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ та засновник батальйону ударних безпілотників 68-ї окремої єгерської бригади «Шершні Довбуша» Андрій Оністрат повідомив, що подав рапорт на звільнення із Збройних сил України.

Про це Оністрат заявив у коментарі виданню «Українська правда».

Причиною такого рішення він назвав переведення до 17-го армійського корпусу на посаду, яку охарактеризував як «головний паперовод», а також припустив, що це стало реакцією на його публічну підтримку звільненого міністра оборони Михайла Федорова.

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«Ввечері набрав керівник і сказав, що прийшла копія наказу про переведення мене в 17-й корпус — головним папероводом», — розповів військовий.

За його словами, після цього він вирішив залишити службу.

«Що ж, я пишу рапорт на звільнення з ЗСУ! (…) Я думаю, що це завдяки підтримці „Вирія“. Можливо, через дописи про підтримку Федорова. А можливо і те, і те», — сказав Оністрат.

Він також повідомив, що оформив рапорт через застосунок «Армія+».

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«За 32 хвилини написав рапорт в Армія+. Документи всі вже були», — зазначив він.

Оністрат також згадав, що раніше вже готував документи на звільнення після конфлікту в 68-й бригаді, однак тоді, за його словами, ситуацію допоміг вирішити Михайло Федоров.

«Врятував мене тоді тільки Михайло. Він пішов до Залужного і підписав моє переведення», — заявив військовий.

Згодом Оністрат підтвердив своє рішення у Facebook, опублікувавши коротке повідомлення, в якому, зокрема, йдеться що він «написав рапорт про звільнення».

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Нагадаємо, увечері 15 липня Михайло Федоров підтвердив відставку з посади міністра оборони. У ЗМІ одразу з’явилися повідомлення, що Зеленський не міг миритися з «війною» між ним і головнокомандувачем Олександром Сирським.

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров здобув широку популярність завдяки своїм завзятим зусиллях з популяризації ведення війни за допомогою дронів. На думку політичних аналітиків, це могло стати причиною конфлікту та відставки.

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