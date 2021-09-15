Онлайн-чат зі священником, карта храмів та перелік молитов: ПЦУ запустила мобільний застосунок

Завдяки додатку можна оперативно отримувати актуальні сповіщення та новини з життя церкви.

Православна церква України запустила власний додаток "Моя церква".

Про це у середу, 15 вересня, повідомляє "Укрінформ".

У додатку "Моя церква" є п’ять розділів: карта з найближчими храмами, календар релігійних свят та важливих подій, новини з життя церкви, перелік молитов та особистий профіль.

Зазначається, що завдяки додатку можна оперативно отримувати актуальні сповіщення та новини з життя церкви, знайти відповіді на питання, побачити, де знаходиться найближчий храм та дізнатися з церковного календаря про свята й важливі події.

Також у застосунку розміщені молитви, а для тих, хто хоче поспілкуватися на теми духовного життя, реалізовано можливість онлайн-чату зі священником. Нагадаємо: У предстоятеля ПЦУ з’явилася нова робоча резиденція

Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що визнання автокефалії (самостійності) ПЦУ і надання Томосу є єдиним реалістичним рішенням проблеми в українському православ’ї. Священники ПЦУ почали виготовляти захисні екрани для медиків

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання