Онлайн-послуги для водіїв: як українцям не натрапити на шахраїв під час купівлі авто чи оформленні прав

Кібершахрайство / © pexels.com

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Зростання популярності цифрових сервісів для автовласників спростило отримання державних послуг, але водночас активізувало аферистів. У межах «Місяця кібербезпеки» Кіберполіція та Головний сервісний центр (ГСЦ) МВС нагадали про найпоширеніші схеми, за допомогою яких шахраї намагаються заволодіти грошима та персональними даними громадян.

Зловмисники створюють фейкові сайти й акаунти в соцмережах, пропонуючи «допомогу» в оформленні документів, пріоритетний запис або вигідну купівлю авто, попереджає Кіберполіція України.

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Кіберполіція виділяє три ключові сфери ризику:

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Підробка та «оформлення» посвідчень водія: Покупка перших прав без іспитів, оформлення категорії В у 16 років, «швидке» відновлення документів без візиту до сервісного центру чи створення документів-«двійників» — це 100% шахрайство. Такі документи не потрапляють до реєстрів і не відображаються в «Дії».

Платний «запис» на послуги: Аферисти пропонують за гроші забронювати талончик чи гарантувати пріоритетний виклик до сервісного центру МВС. Усі ці послуги безкоштовні та доступні особисто через Кабінет водія або застосунок «Дія».

Сумнівні оголошення про продаж авто: Занадто низькі ціни, вимоги передоплати, обіцянки оформити угоду повністю онлайн або перевірити машина «по всіх базах» через сумнівні сайти — типові пастки для покупців.

Правоохоронці наголошують, що єдиний законний шлях отримати посвідчення, зареєструвати транспортний засіб чи записатися на прийом — це використання офіційних сервісів ГСЦ МВС та «Дії».

У разі виявлення підозрілого контенту або якщо ви стали жертвою аферистів, про це слід негайно повідомити Кіберполіцію онлайн або зателефонувати на номери 102 чи 112.

Раніше ми писали про те, що варто видалити з фотографій перед публікацією, щоб ШІ не міг «злити» шахраям вашу адресу.

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