"Онлайн-поводир" не допоміг: на Одещині затримали ухилянтів під час спроби втекти до Придністров'я

Військовослужбовці Подільського загону Держприкордонслужби України за допомогою технічних засобів виявили на державному кордоні в межах Роздільнянського району трьох невідомих, що намагались нелегально потрапити до Придністров'я.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України

"Під час затримання порушники вдались до втечі та не реагували на неодноразову вимогу про зупинку. Прикордонники здійснили попереджувальні постріли вгору та застосували службового собаку, щоб затримати втікачів", – йдеться у повідомленні.

Затримані чоловіки призовного віку виявились мешканцями Київської, Львівської та Дніпропетровської областей. За допомогою у незаконному перетині українського кордону вони звернулись до адміна одного з інтернет-месенджерів. Цей "онлайн-поводир" надавав їм вказівки, куди прямувати, щоб обійти перешкоди та потрапити до сусідньої країни. За свої послуги анонімний ділок отримав від кожного ухилянта по 8 тисяч доларів США, які ті завчасно переказали на криптогаманець.

У ДПСУ склали протоколи про вчинення трьома чоловіками адміністративних правопорушень за двома статтями: злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця ДПСУ (ст. 185-10 КУпАП) та спроба незаконного перетинання державного кордону України (ст. 204-1 КУпАП). Справи вже скеровано до суду.

Нагадаємо, в Україні ліквідовано понад 50 схем незаконного переправлення чоловіків через кордон. Національна поліція провела масштабну спецоперацію, в результаті якої було проведено понад 600 обшуків та оголошено понад 60 підозр організаторам і учасникам схем

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