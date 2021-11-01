Онлайн-сервіс VauBoо.com озеленив регіони України з метою розвитку внутрішнього туризму

Минулий рік суттєво змінив туризм, підхід мандрівників до вибору напрямків відпочинку та став поштовхом до розвитку внутрішніх поїздок. Аби ця тенденція розвивалася й надалі, і після закінчення пандемії українці не спакували валізи та не вирушили відразу на світові курорти, потрібно активно розвивати вітчизняну туристичну галузь та готелі. Зокрема, враховуючи тренд на відпочинок на природі в оточенні мінімальної кількості людей, озеленювати регіони.

Саме цим і вирішили зайнятися український інноваційний сервіс з бронювання готелів VauBoо.com спільно з Державним Агентством Розвитку Туризму, в рамках підтримки програми Президента України "Зелена країна".

13 жовтня представники платформи VauBoо.com, за підтримки Офісу Віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Всеукраїнської спілки спортсменів України, ГО "Територія Жінок" та обласних адміністрацій висадили по 50 саджанців в обласних центрах, у яких зареєстрована найбільша кількість готелів на платформі VauBoo.com. Зеленішими та більш екологічно розвиненими стали Трускавець (Львівська обл.), Вишгород (Київська обл.), Надвірна (Івано-Франківська), Одеса (Парк Преображенський).

За словами активістів, це сприятиме розвитку готельної галузі України, озелененню регіонів та зробить внутрішній туризм більш привабливим.

VauBoо.com – інноваційний онлайн сервіс з бронювання готелів що активно популяризує українські туристичні напрямки серед українських та іноземних гостей платформи (через контекстну рекламу, таргетовану, pr-публікації в українських і закордонних виданнях, соцмережі). Спеціалісти постійно слідкують за трендами у галузі та змінами у поведінці туристів, аби запропонувати win win рішення, як для тих, хто бронює відпочинок, так і для готелів. За рік до платформи долучилися 1131 вітчизняних готелів та колоритних об’єктів, які можна забронювати онлайн за вигідною ціною та бути впевненим у тому, що реальність відповідати очікуванням.

"Розвиваючи сервіс VauBoо.com, ми зіштовхнулися з проблемою – власники дійсно цікавих та потенційно привабливих об’єктів проживання не приділяють належної уваги онлайн-просуванню, навіть не мають достатньої кількості інформації про об’єкт на сайті. Аби допомогти їм дозаповнити номерний фонд, а туристам – відкрити нові напрямки та насолодитися комфортним відпочинком в Україні, ми створили потужну інформаційну підтримку. У подальшому планується розширення платформи та впровадження супутніх послуг: страхування, екскурсій, трансферів, аби зробити подорожі Україною максимально зручними", – розповідає Наталія Родічева, операційна директорка українського онлайн-сервісі VauBoо.com.

Акції з озеленення продовжуватимуться й надалі. У планах VauBoо.com – поширити "зелену" ініціативу всією Україною та залучати все більше готелів до цього заходу.

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