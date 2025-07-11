В мобільному застосунку «Резерв+» з’явилася можливість онлайн-оплати штрафів / © ТСН.ua

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У липні 2025 року в мобільному застосунку «Резерв+» з’явилася нова функція — можливість онлайн-оплати штрафів за порушення обов’язків військового обліку.

Зокрема, йдеться про можливість сплати штрафів за несвоєчасне оновлення даних, що тепер відображається безпосередньо у системі.

Що відомо про нову функцію «Резерв+» — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Сплата штрафу у «Резерв+»

В мобільному застосунку «Резерв+» 11 липня з’явилася нова функція онлайн-оплати штрафів за порушення обов’язків військового обліку.

Це означає, що військовозобов’язані мають можливість погасити штраф за несвоєчасне оновлення даних зі знижкою у 50%, що становить 8,5 тисяч гривень замість 17 тисяч гривень.

Це нововведення має на меті спростити процедуру для тих, хто бажає швидко врегулювати питання з ТЦК та СП.

Застосунок «Резерв+» / © Міністерство оборони України

Кому доступна нова функція

Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко уточнила, що нова функція буде запускатися поступово, зокрема на першому етапі ця опція стосуватиметься лише тих військовозобовязаних, хто не уточнив свої персональні дані до 16 липня 2024 року.

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«Впродовж кількох днів послуга буде доступна всім користувачам», — додала Черногоренко.

Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко / © Міністерство оборони України

Зокрема вона анонсувала, що далі у «Резерв+» з’явиться можливість сплатити штрафи за інші порушення, такі як неявка за повісткою чи не проходження ВЛК.

«Це новий зручний і простий спосіб закрити адмінпорушення. Без очікування в чергах у ТЦК та заяв від руки. Як має бути в сучасній сервісній державі», — наголосила заступниця міністра оборони України.

Алгоритм сплати штрафу у «Резерв+»

Для того, аби оплатити штраф, необхідно:

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оновити застосунок «Резерв+», у додатку з’являється повідомлення про порушення з кнопкою «Сплатити штраф»,

перевірити дані, адже система автоматично сформує заяву про визнання порушення,

подати заяву про визнання порушення та дочекатися рішення від ТЦК (орієнтовно очікувати до трьох днів).

Після цього в застосунку з’явиться можливість сплатити 8,5 тисячі гривень (50% від повної суми).

Після оплати штрафу — порушення та «червона стрічка» в додатку автоматично зникнуть.

Варто зауважити, що знижка на оплату штрафу буде діяти у разі його сплати протягом 20 днів від моменту отримання рішення в «Резерв+». Якщо цього не зробити — порушникам доведеться сплатити повну суму.

У разі несплати штрафу від 20 до 40 днів сума не змінюється, але після 40 днів зростає до 34 тисячі гривень з подальшим переданням справи до виконавчої служби.

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Що потрібно знати українцям про останнє оновлення у «Резерв+»

Адвокатка Дар’я Тарасенко зауважує, що оплачуючи штраф у «Резерв+» за неоновлення даних, громадяни таким чином фактично роблять «таку собі явку з повинною».

«Цю функцію правильно назвати так: «Визнання порушення щодо строків уточнення даних». Фактично ви робите таку собі явку з повинною, і тільки після цього має з’явитись Постанова про притягнення до відповідальності, потім — оплата штрафу зі «знижкою», потім — зникнення відмітки про порушення», — зазначила Тарасенко у Telegram.

Вона наголошує, якщо Постанова про накладення штрафу вже є, скористатись цією функцією не вдасться. У випадку, коли користувачам таки вдасться з технічного боку скористатися оплатою штрафу онлайн, є ризик отримати два штрафи.

Правозахисниця додає, якщо «червона стрічка» в застосунку пов’язана з іншим порушенням (наприклад. неявкою за повісткою), то після штрафу саме таким способом вона нікуди не подінеться.

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Дар’я Тарасенко також наголошує, що 6 липня 2025 року спливає термін для своєчасного уточнення даних у ТЦК та СП, після якого можуть накладати штрафи. Однак, якщо військовозобовязаний визнає факт порушення, сплив строку не стане на заваді для оформлення штрафу.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав про те, хто може оформити автоматично відстрочку у «Резерв+».

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