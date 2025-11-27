Онлайн-уроки під час тривоги: юристка пояснила, що насправді зобов’язаний робити вчитель

Онлайн-урок / © УНІАН

В Україні педагоги зобов’язані негайно зупиняти заняття — як офлайн, так і онлайн — щойно лунає повітряна тривога. Урок має бути перерваний, а вчителі й учні повинні перейти в укриття та залишатися там до офіційного відбою.

Про це нагадала освітня юристка Лілія Орел у своєму відео в TikTok, посилаючись на лист Міністерства освіти і науки від 22 серпня 2025 року щодо організації нового навчального року.

Документ чітко визначає: під час повітряної тривоги всі уроки — зокрема й онлайн — мають бути перервані. Юристка зазначила: учитель має не просто завершити урок, а й попередити дітей про необхідність одразу перейти в безпечне місце. Вона підкреслила, що ні батьки, ні адміністрація не мають права вимагати продовження занять під час загрози — адже у таких умовах педагог не може гарантувати безпеку учнів.

Варто зазначити, що поки діти знаходяться у школі, відповідальність за їхнє життя та здоров’я несуть учителі. Якщо дитина під час тривоги самостійно покидає школу й прямує додому без супроводу дорослих, відповідальність усе одно залишається на вчителеві. Саме тому педагоги мають право не відпускати школярів під час сигналу небезпеки.

