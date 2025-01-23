Онлайн запис на ВЛК стає можливим для українців: в Міноборони пояснили деталі

Міноборони розпочало бета-тестування електронних направлень на ВЛК у "Резерв+".

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко у соцмережах.

"Черги, черги – і знову черги до ТЦК… Але скоро це припиниться. Сьогодні розпочинаємо бета-тестування електронних направлень на ВЛК у "Резерв+". Щоб запустити зручну послугу, хочемо зібрати ваші відгуки і одразу покращити функціонал", – зазначила посадовиця.

Черногоренко пояснила, що більше не потрібно буде йти до ТЦК і стояти у довгих чергах за одним паперовим направленням.​​ Достатньо лише надіслати запит в застосунку. Далі керівник ТЦК підтвердить запит. І ви отримаєте сповіщення з усією необхідною інформацією:

номер направлення;

адресу медзакладу;

підпис керівника ТЦК.

За словами Черногоренко, першу чергу направлення зможуть згенерувати громадяни, як самі бажають пройти ВЛК. Але згодом ця можливість з’явиться і для людей, які отримали паперову повістку на проходження ВЛК.

Бета-тестування електронних направлень на ВЛК у "Резерв+" / Фото: Facebook Катерини Черногоренко

"Такими сервісами ми будуємо нову філософію ставлення держави до громадянина. Ця філософія поважає час, зусилля та гідність кожного. Електронне направлення на ВЛК – перший крок у масштабній реформі, яка створить новий, прозорий і зручний підхід для військовозобов’язаних. Заповнюйте форму за посиланням, щоб долучитися до тестування і пришвидшити запуск зручного сервісу для всіх громадян", – підсумувала вона.

Нагадаємо, особи, які мають статус "обмежено придатних" до військової служби мають пройти ВЛК і актуалізувати свій статус до 5 лютого 2025 року. Якщо ж вони цього не зроблять, то можуть отримати штраф у розмірі 17-25 тисяч гривень.

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