Онлайн запис на ВЛК стає можливим для українців: в Міноборони пояснили деталі

В Україні зʼявляться електронні направлення на ВЛК – вже почали бета-тестування.
Міноборони розпочало бета-тестування електронних направлень на ВЛК у "Резерв+".
Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко у соцмережах.
"Черги, черги – і знову черги до ТЦК… Але скоро це припиниться. Сьогодні розпочинаємо бета-тестування електронних направлень на ВЛК у "Резерв+". Щоб запустити зручну послугу, хочемо зібрати ваші відгуки і одразу покращити функціонал", – зазначила посадовиця.
Черногоренко пояснила, що більше не потрібно буде йти до ТЦК і стояти у довгих чергах за одним паперовим направленням. Достатньо лише надіслати запит в застосунку. Далі керівник ТЦК підтвердить запит. І ви отримаєте сповіщення з усією необхідною інформацією:
- номер направлення;
- адресу медзакладу;
- підпис керівника ТЦК.
За словами Черногоренко, першу чергу направлення зможуть згенерувати громадяни, як самі бажають пройти ВЛК. Але згодом ця можливість з’явиться і для людей, які отримали паперову повістку на проходження ВЛК.
"Такими сервісами ми будуємо нову філософію ставлення держави до громадянина. Ця філософія поважає час, зусилля та гідність кожного. Електронне направлення на ВЛК – перший крок у масштабній реформі, яка створить новий, прозорий і зручний підхід для військовозобов’язаних. Заповнюйте форму за посиланням, щоб долучитися до тестування і пришвидшити запуск зручного сервісу для всіх громадян", – підсумувала вона.
Нагадаємо, особи, які мають статус "обмежено придатних" до військової служби мають пройти ВЛК і актуалізувати свій статус до 5 лютого 2025 року. Якщо ж вони цього не зроблять, то можуть отримати штраф у розмірі 17-25 тисяч гривень.
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