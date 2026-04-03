OnlyFans проти податкової: українські моделі виграли десятки судів

OnlyFans / © Associated Press

Реклама

Українські моделі OnlyFans оскаржують мільйонні штрафи від Державної податкової служби. У 27 справах суди вже встановили незаконність нарахувань через системні помилки податківців.

Про це повідомляє Opendatabot.

Загалом моделі OnlyFans подали позови проти податкової у 94 справах, і майже в третині випадків їм вдалося виграти процеси. Водночас у 92% програних справ причиною невдачі податкової стали порушення процедур.

Реклама

Однією з найпоширеніших проблем було те, що відомство надсилало документи за застарілими адресами. Кореспонденція поверталася, однак перевірки однаково проводилися. Зрештою суди визнавали такі дії незаконними, а разом із ними скасовували й усі податкові нарахування.

2026 року вже винесено 13 судових рішень на користь авторів контенту, причому найбільше — п’ять — ухвалили у лютому.

Водночас податкова нерідко використовувала як підставу листи від податкових органів Великої Британії щодо виплат від компанії Fenix International Ltd, яка керує платформою OnlyFans. Однак такі документи розглядаються лише як сигнал для проведення перевірки, а не як підтвердження доходів. Якщо відсутні банківські виписки, контракти чи інші первинні документи, донарахування визнаються судами безпідставними.

Кожна третя виграна справа припадає на Одеську область — там зафіксовано вісім відповідних рішень. Далі йде Дніпропетровська область із п’ятьма справами.

Реклама

Найбільший штраф, який вдалося скасувати, зафіксовано у Києві — понад 3 млн грн податків, нарахованих із нібито майже 400 тис. дол. доходу. Позивачка надала власні банківські виписки, які не підтвердили ці суми, і суд ухвалив рішення на її користь.

Нагадаємо, ще 2024 року повідомлялося, що податкова посилить контроль за українськими авторами на OnlyFans, де кількість акаунтів щороку зростає втричі, а доходи окремих осіб сягають мільйонів доларів. Нардеп Данило Гетманцев зазначав, що такі іноземні доходи підлягають обов’язковому декларуванню. У разі ігнорування закону порушникам загрожує донарахування ПДФО (18%) та військового збору (1,5%), штраф у розмірі 25%, а також розгляд справи у Бюро економічної безпеки. Нардеп наполегливо рекомендував добровільно сплатити податки, щоб уникнути санкцій.

Торік повідомлялося, що 2023 року українці заробили на OnlyFans рекордні 131,75 млн дол., що перевищувало показники трьох попередніх років разом узятих. Податкова служба ідентифікувала майже 8000 авторів і вимагала задекларувати доходи, оскільки потенційні втрати бюджету перевищують 953 млн грн.

Водночас ситуація створювала правову колізію: держава вимагає сплати податків з діяльності, яка згідно зі статтею 301 ККУ залишається кримінально караною.