Оновити дані військовозобов'язаного в ЦНАПі: як це працює і які документи брати з собою

У Мінцифри спростили процес актуалізації облікових даних в ЦНАПах для військовозобов'язаних.

У суботу, 18 травня набув чинності закон про мобілізацію, тож військовозобов’язані українці віком 18–60 років протягом 60 днів мають оновити облікові дані. Зробити це можна і в ЦНАПі. Для цього Мінцифра розробила електронний функціонал, який значно спростить процес і розвантажить ТЦК.

Як це працює — пояснили на Facebook-сторінці Мінцифри.

"Військовозобовʼязаний українець чи українка приходить до ЦНАПу, надає актуальні дані про себе та підтверджує їх, адміністратор вносить дані в електронну систему, інформація автоматично підтягується в Оберіг, заявник отримує витяг з печаткою і підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних", - описали процес в Мінцифри.

Зазначається, що навіть якщо ви не маєте військового квитка, багато років не були у військкоматі або з певних причин не оновлювали дані в ТЦК, зробити це можна в ЦНАПі. Так ви виконаєте норму закону та убезпечите себе від штрафу.

Які дані необхідно оновити:

номер телефону,

фактичне місце проживання адресу електронної пошти,

(не обов'язково).

Що потрібно мати з собою:

паспорт громадянина України,

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

мобільний телефон.

У Мінцифри зазначають, що вже навчили працювати з електронною платформою понад 8300 адміністраторів ЦНАПів:. Зокрема було проведено онлайн-тренінги, надано інструкції та відеогайди. Від 18 травня адміністратори поступово отримують доступ до електронного функціоналу.

Нагадаємо, які документи потрібно мати з собою, як працюватимуть ЦНАПи, чи запрацює електронний кабінет військовозобов’язаного та кому потрібно оновити дані насамперед – читайте в ексклюзиві TSN.UA.

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