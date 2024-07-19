Оновив облікові дані, але не з’явився на ВЛК: чи будуть штрафувати — пояснення Генштабу

Відповідно до оновленого закону про мобілізацію, який набув чинності від 18 травня, оновлення військово-облікових не передбачає автоматичну видачу повістки на проходження військово-лікарської комісії ВЛК.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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“Оновлення обліково-військових даних не означає автоматично необхідність проходити ВЛК. Для проходження ВЛК громадянам будуть надсилатися окремі повістки”,– зазначила підполковник юстиції Ірина Гарбуз, представник Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України.

Водночас в Генштабі додали, що після 16 липня, коли минув відведений законом термін для оновлення даних, громадянам можуть надходити повістки для проходження військово-лікарської комісії. Їх можуть надсилати Укрпоштою, зокрема, за тими адресами, які були вказані при оновленні військово-облікових даних.

Висновок ВЛК щодо придатності до військової служби дійсний лише рік

Нагадаємо, вівторок, 16 липня, був останнім днем, коли військовозобов'язані повинні були оновити свої військо-обліковові дані. Зробити це можна було через ТЦК та СП, ЦНАП або в застосунку "Резерв+". Тих, хто не встиг актуалізувати свої дані, будуть штрафувати.

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