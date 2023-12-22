Оновлена процедура бронювання військовозобов’язаних працівників: бізнес обговорив деталі

Ідея в тому, щоб змінити підходи до бронювання – зробити їх більш зрозумілими та прозорими.

Бізнес обговорив питання оновленої процедури бронювання військовозобов’язаних працівників.

Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація.

У четвер, 21 грудня, бізнес Європейської Бізнес Асоціації зустрівся із заступником міністра економіки Ігорем Фоменком задля обговорення питання бронювання працівників та оновленої процедури бронювання.

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Наразі Міноборони готуються пакетні зміни і одна з пропозицій – оновлена процедура бронювання. Вона ще не узгоджена та формується, проте, як тільки вона та її окремі елементи (мобілізація, бронювання, відпустки військовослужбовцям, тощо) буде погоджено – деталі буде анонсовано. Ідея в тому, щоб змінити підходи до бронювання – зробити їх більш зрозумілими та прозорими.

Варто зауважити, що е-бронювання вже також було напрацьовано та направлено на погодження. Проте, з урахуванням того, що всі процедури концептуально можуть змінитися, як тільки буде прийнято нове бачення, всі пропозиції бізнесу і до е-бронювання буде адаптовано. Але від е-бронювання країна жодним чином не відмовляється. Це буде експериментальний проект, терміном, ймовірно, на два роки (паперові бронювання також будуть залишатись).

В контексті чинної системи бронювань, було зазначено кілька аспектів. Так, йшлося про те, що забронювати можна до 50% від військовозобов’язаних (на місяць бронюються ті, у кого є неточності в даних (тобто, вони потребують уточнення) і на шість місяців – у кого все в порядку; якщо людина не стоїть на військовому обліку – вона заброньованою бути не може). Куди звертатись для бронювання (до центрального органу влади чи до місцевої) залежить, в більшості своїй, від сфери. Бронювання підприємству надається на час поки його визначено критично важливим (наразі такий статус дається на один рік). Коли підприємство продовжує статус критичності, тоді і перебронювання відбувається. Щодо затримок з погодженнями бронювань, доцільно вести комунікацію як з Мінекономіки, так і з Генштабом, але бронювання продовжують погоджуватись. Тож, сподіваємось, цифровізація частково прибере цю ситуацію.

Щодо перевірки інформації про військовозобов’язаних в "Дія", Фоменко пояснив, що є така система "Оберіг", через яку інформація переводиться з паперового в електронний варіант. Наразі Міноборони та Мінцифри кинули всі сили для внесення інформації в "Оберіг". І там можна буде перевіряти свої військово-облікові дані з обмеженим доступом. Однак, про терміни поки говорити важко.

Лунала також інформація, що списки військовозобов’язаних потрібно буде погоджувати в ТЦК. Заступник міністра економіки підтвердив, що такі ініціативи від Міноборони поступали, проте Мінекономіки їх не підтримало.

Нагадаємо, 19 грудня під час щорічної пресконференції президент України Володимир Зеленський повідомив, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та Генштаб запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч осіб.

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