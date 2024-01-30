Оновлена версія законопроєкту про мобілізацію: з'явилася інфографіка Міноборони

У Міноборони пояснили нюанси оновленого законопроєкту про мобілізацію 2024.

Сьогодні Кабінет міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, урядом та народними депутатами.

Цей законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних.

Міноборони прояснило основні положення законопроєкту в інфографіках.

Основні положення законопроєкту про мобілізацію — в інфографіках / Фото: Міноборони України

Основні положення законопроєкту про мобілізацію — в інфографіках

Основні положення законопроєкту про мобілізацію — в інфографіках

Основні положення законопроєкту про мобілізацію — в інфографіках

Основні положення законопроєкту про мобілізацію — в інфографіках

Основні положення законопроєкту про мобілізацію — в інфографіках

Основні положення законопроєкту про мобілізацію — в інфографіках

Нагадаємо, у Міноборони пояснили різницю між мобілізацією та рекрутингом.

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