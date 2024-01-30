Оновлена версія законопроєкту про мобілізацію: можна мобілізувати засуджених, але не всіх

Тепер можуть бути призвані за бажанням засуджені особи, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, проте є нюанс.

Кабінет міністрів України 30 січня схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію.

Тепер на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період можуть бути призвані за бажанням засуджені особи, які звільнені від відбування покарання з випробуванням.

Але є виняток: не підлягають призову ті, хто засуджений за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, а також злочинів, передбачених статтями 402-406, 408-411, 426-433, 437-442 Кримінального кодексу України.

Раніше у ЗМІ писали, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито виступив проти норми в законопроєкті про мобілізацію щодо залучення до армії ув’язнених і засуджених.

Нагадаємо, Міноборони прояснило основні положення законопроєкту в інфографіках.

Читайте також: