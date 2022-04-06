Оновлені дані від Генштабу: українська армія ліквідувала вже 18,6 тисячі російських загарбників

Генеральний штаб України щойно оприлюднив нові дані про втрати ворога.
З початку російського вторгнення в Україну ЗСУ, тероборони, НГУ, поліції та інших підрозділів знищили вже понад 18,6 тисяч окупантів.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02 по 06.04 орієнтовно склали:
- особового складу близько 18600 осіб,
- танків ‒ 684 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1861 од,
- артилерійських систем – 332 од,
- РСЗВ - 107 од,
- засоби ППО - 55 од,
- літаків– 150 од,
- гелікоптерів– 135 од,
- автомобільної техніки - 1324 од,
- кораблі /катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 96,
- спеціальна техніка - 25,
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, що Збройні сили України щодня зменшують військову міць країни-агресорки. Радник голови Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу повідомив про втрати російської армії у загарбницькій війні, розв'язаній проти українського народу.