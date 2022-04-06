Оновлені дані від Генштабу: українська армія ліквідувала вже 18,6 тисячі російських загарбників

Оновлені дані від Генштабу: українська армія ліквідувала вже 18,6 тисячі російських загарбників

Генеральний штаб України щойно оприлюднив нові дані про втрати ворога.

З початку російського вторгнення в Україну ЗСУ, тероборони, НГУ, поліції та інших підрозділів знищили вже понад 18,6 тисяч окупантів.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02 по 06.04 орієнтовно склали:

особового складу близько 18600 осіб,

танків ‒ 684 од,

бойових броньованих машин ‒ 1861 од,

артилерійських систем – 332 од,

РСЗВ - 107 од,

засоби ППО - 55 од,

літаків– 150 од,

гелікоптерів– 135 од,

автомобільної техніки - 1324 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 96,

спеціальна техніка - 25,

пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, що Збройні сили України щодня зменшують військову міць країни-агресорки. Радник голови Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу повідомив про втрати російської армії у загарбницькій війні, розв'язаній проти українського народу.