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Оновлені дані від Генштабу: українська армія ліквідувала вже 18,6 тисячі російських загарбників

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Оновлені дані від Генштабу: українська армія ліквідувала вже 18,6 тисячі російських загарбників

Операція об'єднаних сил / Facebook

Генеральний штаб України щойно оприлюднив нові дані про втрати ворога.

З початку російського вторгнення в Україну ЗСУ, тероборони, НГУ, поліції та інших підрозділів знищили вже понад 18,6 тисяч окупантів.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02 по 06.04 орієнтовно склали:

  • особового складу близько 18600 осіб,
  • танків ‒ 684 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1861 од,
  • артилерійських систем – 332 од,
  • РСЗВ - 107 од,
  • засоби ППО  - 55 од,
  • літаків– 150 од,
  • гелікоптерів– 135 од,
  • автомобільної техніки - 1324 од,
  • кораблі /катери  - 7 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 96,
  • спеціальна техніка - 25,
  • пускові установки ОТРК/ТРК  - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Нагадаємо, що Збройні сили України щодня зменшують військову міць країни-агресорки. Радник голови Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу повідомив про втрати російської армії у загарбницькій війні, розв'язаній проти українського народу.

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