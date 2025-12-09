- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 613
- Час на прочитання
- 2 хв
Оновлені графіки стабілізаційних відключень по областях України: де не буде світла 9 грудня
У вівторок, 9 грудня, у низці областей України оновили графіки стабілізаційних відключень світла.
Графіки відключення світла 9 грудня оновили в Києві та низці областей України. Обмеження, запроваджені через триваючі російські атаки на енергооб'єкти, мають допомогти стабілізувати енергосистему.
Регіональні обленерго та ДТЕК оприлюднили нові графіки відключення світла на сьогодні.
Київ — графіки відключення світла 9 грудня
У столиці продовжують діяти стабілізаційні відключення. Енергетики просять киян максимально ощадливо споживати електроенергію, щоб уникнути виходу за межі графіків.
Одещина
В Одеській області оновили графіки стабілізаційних відключень. Ситуація в мережах регіону залишається складною після останніх ударів.
Дніпропетровщина
На Дніпропетровщині обмеження застосовуються для забезпечення балансу в системі, особливо у години пікового навантаження.
Черкаська область
У Черкасах та області оновлений графік погодинних вимкнень запроваджений за командою НЕК "Укренерго".
Години відсутності електропостачання:
1.1 та 1.2 черги: 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00
2.1 черга: 14:00 - 18:00, 21:00 - 24:00
2.2 черга: 08:00 - 12:00, 14:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
-
Повний перелік адрес, що знеструмлюються по чергах, доступний за посиланням.
Графіки відключення світла — що важливо пам’ятати
Обленерго попереджають, що у разі змін в енергосистемі або зростання споживання графіки можуть бути змінені або замінені аварійними відключеннями. Слідкуйте за оновленнями на офіційних каналах ваших операторів.
Раніше в "Укренерго" пояснили, чому графіки світла не працюють.