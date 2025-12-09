ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
613
2 хв

Оновлені графіки стабілізаційних відключень по областях України: де не буде світла 9 грудня

У вівторок, 9 грудня, у низці областей України оновили графіки стабілізаційних відключень світла.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Відключення світла

Відключення світла / © Pixabay

Графіки відключення світла 9 грудня оновили в Києві та низці областей України. Обмеження, запроваджені через триваючі російські атаки на енергооб'єкти, мають допомогти стабілізувати енергосистему.

Регіональні обленерго та ДТЕК оприлюднили нові графіки відключення світла на сьогодні.

Київ — графіки відключення світла 9 грудня

У столиці продовжують діяти стабілізаційні відключення. Енергетики просять киян максимально ощадливо споживати електроенергію, щоб уникнути виходу за межі графіків.

Оновлені графіки відключень світла у Києві / © ДТЕК

Оновлені графіки відключень світла у Києві / © ДТЕК

Оновлені графіки відключень світла у Києві / © ДТЕК

Оновлені графіки відключень світла у Києві / © ДТЕК

Одещина

В Одеській області оновили графіки стабілізаційних відключень. Ситуація в мережах регіону залишається складною після останніх ударів.

Оновлені графіки відключень світла на Одещині / © ДТЕК

Оновлені графіки відключень світла на Одещині / © ДТЕК

Оновлені графіки відключень світла на Одещині / © ДТЕК

Оновлені графіки відключень світла на Одещині / © ДТЕК

Дніпропетровщина

На Дніпропетровщині обмеження застосовуються для забезпечення балансу в системі, особливо у години пікового навантаження.

Оновлені графіки відключень світла на Дніпропетровщині / © ДТЕК

Оновлені графіки відключень світла на Дніпропетровщині / © ДТЕК

Оновлені графіки відключень світла на Дніпропетровщині / © ДТЕК

Оновлені графіки відключень світла на Дніпропетровщині / © ДТЕК

Черкаська область

У Черкасах та області оновлений графік погодинних вимкнень запроваджений за командою НЕК "Укренерго".

  • Години відсутності електропостачання:

    • 1.1 та 1.2 черги: 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00

    • 2.1 черга: 14:00 - 18:00, 21:00 - 24:00

    • 2.2 черга: 08:00 - 12:00, 14:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

Повний перелік адрес, що знеструмлюються по чергах, доступний за посиланням.

Графіки відключення світла — що важливо пам’ятати

Обленерго попереджають, що у разі змін в енергосистемі або зростання споживання графіки можуть бути змінені або замінені аварійними відключеннями. Слідкуйте за оновленнями на офіційних каналах ваших операторів.

Раніше в "Укренерго" пояснили, чому графіки світла не працюють.

