Оновлені графіки відключень електроенергії на 26 листопада: коли буде світло в регіонах

Компанія ДТЕК оприлюднила оновлені графіки відключень електроенергії, які діятимуть 26 листопада в регіонах України. Споживачам рекомендують заздалегідь ознайомитися з режимами та спланувати використання електроприладів відповідно до встановлених черг.

Графіки оприлюднили на сайті компанії.

КИЇВ

Київ: оновлені графіки відключень на 26 листопада / © ДТЕК

Дніпропетровська область

Дніпропетровщина: оновлені графіки відключень на 26 листопада / © ДТЕК

У компанії наголошують, що графіки можуть коригуватися залежно від оперативної ситуації в енергосистемі.

“У разі змін ми оперативно інформуватимемо у нашому Telegram-каналі”, — зазначили в ДТЕК.

