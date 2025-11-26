- Дата публікації
Оновлені графіки відключень електроенергії на 26 листопада: коли буде світло в регіонах
ДТЕК оприлюднив оновлені графіки відключень світла на 26 листопада для Києва та Дніпропетровщини. Актуальний розклад і попередження про можливі зміни.
Компанія ДТЕК оприлюднила оновлені графіки відключень електроенергії, які діятимуть 26 листопада в регіонах України. Споживачам рекомендують заздалегідь ознайомитися з режимами та спланувати використання електроприладів відповідно до встановлених черг.
Графіки оприлюднили на сайті компанії.
КИЇВ
Дніпропетровська область
У компанії наголошують, що графіки можуть коригуватися залежно від оперативної ситуації в енергосистемі.
“У разі змін ми оперативно інформуватимемо у нашому Telegram-каналі”, — зазначили в ДТЕК.
