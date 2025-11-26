ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
Оновлені графіки відключень електроенергії на 26 листопада: коли буде світло в регіонах

ДТЕК оприлюднив оновлені графіки відключень світла на 26 листопада для Києва та Дніпропетровщини. Актуальний розклад і попередження про можливі зміни.

Відключення світла

Компанія ДТЕК оприлюднила оновлені графіки відключень електроенергії, які діятимуть 26 листопада в регіонах України. Споживачам рекомендують заздалегідь ознайомитися з режимами та спланувати використання електроприладів відповідно до встановлених черг.

Графіки оприлюднили на сайті компанії.

КИЇВ

Київ: оновлені графіки відключень на 26 листопада / © ДТЕК

Дніпропетровська область

Дніпропетровщина: оновлені графіки відключень на 26 листопада / © ДТЕК

У компанії наголошують, що графіки можуть коригуватися залежно від оперативної ситуації в енергосистемі.

“У разі змін ми оперативно інформуватимемо у нашому Telegram-каналі”, — зазначили в ДТЕК.

Раніше повідомлялось, що у Києві світло вимикатимуть по 14-16 годин. Дізнайтесь, на скільки затягнеться така ситуація.

