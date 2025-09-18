ТСН у соціальних мережах

Війна

Війна / © Associated Press

Укрaїнa
Війна

Оновлені втрати РФ: скільки окупантів відправилося до пекла

Українські бійці 18 вересня завдали росіянам втрат як у живій силі, так і у техніці.

Минулої доби ЗСУ ліквідували 930 російських окупантів. Загальні бойові втрати РФ сягнули 1098380 осіб.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Якими є загальні втрати РФ

Повідомляється, що загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 18.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1098380 (+930) осіб

  • танків — 11191 (+2)

  • бойових броньованих машин — 23277 (+2)

  • артилерійських систем — 32879 (+33)

  • РСЗВ — 1491 (+1)

  • засоби ППО — 1217

  • літаків — 422

  • гелікоптерів — 341

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 60469 (+360)

  • крилаті ракети — 3718

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 62000 (+122)

  • спеціальна техніка — 3965

Як ми писали, з’явилися дані про втрати РФ на фронті за три місяці літа. За червень, липень та серпень було ліквідовано 94 430 осіб.

За літо російські війська зазнали суттєвих втрат у техніці — 32 176 одиниць.

Влітку загальна кількість бойових зіткнень зафіксована на рівні 15 854.

